Новорічна ніч у Києві: поліція не зафіксувала грубих порушень

Фото: ГУНП України в Києві

Новорічна ніч у столиці України пройшла без грубих порушень громадського порядку. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Києві.

Деталі

До несення служби були залучені співробітники територіальних управлінь поліції, полку поліції особливого призначення, патрульні поліцейські, кінологи та вибухотехніки.

Злочинів у Києві не було зафіксовано. Водночас у столичних Telegram-каналах поширилась інформація про те, що у Шевченківському районі нібито був запуск салюта. За даними перевірки було встановлено, що ця інформація є недостовірною.

Вдячний містянам за свідоме ставлення до обмежень, пов’язаних із воєнним станом, та сприяння поліцейським під час виконання ними своїх службових обов’язків. Безпека столиці та її мешканців залишається головним пріоритетом для правоохоронців - наголосив очільник столичної поліції Дмитро Шумейко.

Нагадаємо

У ніч на 1 січня росіяни атакували Україну 205 ударними БПЛА. Сили оборони збили 176 з них, але зафіксовано 24 влучання у 15 місцях.