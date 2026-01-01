Новорічна ніч у Києві: поліція не зафіксувала грубих порушень

$42.350.03
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 48663 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 60469 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 26912 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 27708 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 25822 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 23404 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 25776 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 21032 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18485 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16722 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 48663 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 33900 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 75954 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 74932 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 68221 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto

1 січня, 00:07 • 9464 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати

1 січня, 00:00 • 10845 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo

31 грудня, 16:46 • 33910 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя

31 грудня, 15:46 • 16574 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT

31 грудня, 12:49 • 23520 перегляди
Новорічна ніч у Києві: поліція не зафіксувала грубих порушень

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Новорічна ніч у столиці України пройшла без грубих порушень громадського порядку, злочинів не зафіксовано. Інформація про запуск салюту в Шевченківському районі виявилася недостовірною.

Новорічна ніч у Києві: поліція не зафіксувала грубих порушень
Фото: ГУНП України в Києві

Новорічна ніч у столиці України пройшла без грубих порушень громадського порядку. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Києві.

Деталі

До несення служби були залучені співробітники територіальних управлінь поліції, полку поліції особливого призначення, патрульні поліцейські, кінологи та вибухотехніки.

Злочинів у Києві не було зафіксовано. Водночас у столичних Telegram-каналах поширилась інформація про те, що у Шевченківському районі нібито був запуск салюта. За даними перевірки було встановлено, що ця інформація є недостовірною.

Вдячний містянам за свідоме ставлення до обмежень, пов’язаних із воєнним станом, та сприяння поліцейським під час виконання ними своїх службових обов’язків. Безпека столиці та її мешканців залишається головним пріоритетом для правоохоронців

- наголосив очільник столичної поліції Дмитро Шумейко.

Нагадаємо

У ніч на 1 січня росіяни атакували Україну 205 ударними БПЛА. Сили оборони збили 176 з них, але зафіксовано 24 влучання у 15 місцях.

Євген Устименко

СуспільствоКиїв
Новий рік
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Україна
Київ