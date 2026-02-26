ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины 26 февраля 2026
Киев • УНН
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год до 2,5%. Это связано с тем, что экономическое влияние мирного соглашения потребует времени для полной реализации.
Детали
"Прогноз роста для Украины на этот год был пересмотрен в сторону снижения до 2,5% (-2,5%), на фоне того, как для полной материализации экономического влияния потенциального мирного соглашения потребуется время", - говорится в отчете.
При этом ожидается рост экономики Украины в 2027 году на уровне 4%.
Дополнение
Ранее ЕБРР прогнозировал рост экономики Украины на уровне 5% в 2026 году.
В октябре Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год до 2% с 5,2%.