ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины 26 февраля 2026

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 17036 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 32601 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 29028 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 27116 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 23359 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 18300 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 38371 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19311 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18425 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 38371 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 43082 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 26557 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 62908 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 72076 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины 26 февраля 2026

Киев • УНН

 • 922 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год до 2,5%. Это связано с тем, что экономическое влияние мирного соглашения потребует времени для полной реализации.

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

Прогноз роста экономики для Украины на 2026 год ухудшен до 2,5% на 2026 год, говорится в новом отчете ЕБРР от 26 февраля, пишет УНН.

Детали

"Прогноз роста для Украины на этот год был пересмотрен в сторону снижения до 2,5% (-2,5%), на фоне того, как для полной материализации экономического влияния потенциального мирного соглашения потребуется время", - говорится в отчете.

При этом ожидается рост экономики Украины в 2027 году на уровне 4%.

Дополнение

Ранее ЕБРР прогнозировал рост экономики Украины на уровне 5% в 2026 году.

В октябре Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год до 2% с 5,2%.

Юлия Шрамко

