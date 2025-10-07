Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Київ • УНН
Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік до 2% зі 5,2%. Прогноз на 2025 рік залишився незмінним, а на 2027 рік покращено до 5%.
Світовий банк погіршив прогноз щодо зростання ВВП України на 2026 рік до 2%, пише УНН з посиланням на оновлений на 7 жовтня звіт установи.
Деталі
Згідно з даними Світового банку, у порівнянні з оцінкою у червні, очікування зростання ВВП України у 2025 році не змінилося - на рівні 2%. Водночас погіршено прогноз щодо росту економіки України у 2026 році - з 5,2% до 2%.
У 2027-му, як прогнозується, ВВП України має зрости на 5%, прогноз покращено у порівнянні з червневою оцінкою 4,5%.
"Економіка України переживає значну трансформацію, з появою нових секторів та підвищенням продуктивності в існуючих галузях промисловості, що ймовірно сприятиме створенню робочих місць. Інформаційні технології та цифрові галузі, разом із сільським господарством та переробкою сільськогосподарської продукції, стали основними порівняльними перевагами України. Крім того, оборонна та пов'язані з нею галузі промисловості мають потенціал для створення можливостей працевлаштування для кваліфікованих працівників", - вказали у Світовому банку.
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%25.09.25, 09:48 • 46559 переглядiв