Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Киев • УНН
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год до 2% с 5,2%. Прогноз на 2025 год остался неизменным, а на 2027 год улучшен до 5%.
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год до 2%, пишет УНН со ссылкой на обновленный 7 октября отчет учреждения.
Детали
Согласно данным Всемирного банка, по сравнению с оценкой в июне, ожидание роста ВВП Украины в 2025 году не изменилось – на уровне 2%. В то же время ухудшен прогноз роста экономики Украины в 2026 году – с 5,2% до 2%.
В 2027 году, как прогнозируется, ВВП Украины должен вырасти на 5%, прогноз улучшен по сравнению с июньской оценкой 4,5%.
"Экономика Украины переживает значительную трансформацию, с появлением новых секторов и повышением производительности в существующих отраслях промышленности, что, вероятно, будет способствовать созданию рабочих мест. Информационные технологии и цифровые отрасли, вместе с сельским хозяйством и переработкой сельскохозяйственной продукции, стали основными сравнительными преимуществами Украины. Кроме того, оборонная и связанные с ней отрасли промышленности имеют потенциал для создания возможностей трудоустройства для квалифицированных работников", - указали во Всемирном банке.
