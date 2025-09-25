$41.380.00
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
Эксклюзив
06:09 • 19792 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%

Киев • УНН

Европейский банк реконструкции и развития снизил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год до 2,5% из-за влияния российской агрессии и слабого урожая. В то же время, прогноз на 2026 год остается на уровне 5%.

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год до 2,5%, говорится в новом отчете ЕБРР от 25 сентября, пишет УНН.

Детали

"Прогноз роста экономики Украины на 2025 год был пересмотрен в сторону снижения на фоне того, как влияние продолжающейся российской агрессии усилилось слабым урожаем", - говорится в отчете.

Как сообщается, сейчас прогноз роста ВВП Украины в 2025 году составляет 2,5%, тогда как предыдущий прогноз в мае предусматривал рост в 3,3%.

В то же время, по прогнозу на 2026 год, рост экономики Украины ожидается на уровне 5%, ЕБРР не изменил оценку.

В отчете отмечается, что несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина в значительной степени сохранила макроэкономическую стабильность. "Реальный ВВП вырос на 0,9% в годовом исчислении в первом квартале 2025 года благодаря потреблению и инвестициям в критически важную инфраструктуру, хотя дефицит рабочей силы, повреждение энергетической инфраструктуры и слабый экспорт сельскохозяйственной продукции продолжают сдерживать рост", - говорится в публикации.

Уровень безработицы в Украине, как указано, снизился до самого низкого уровня после вторжения - 12%, "но набор персонала остается сложным из-за мобилизации и эмиграции".

Дефицит текущего счета вырос почти на 50% в период с января по июль 2025 года, "что отражает высокий импорт военной и энергетической продукции, а также слабый экспорт".

"Ожидается, что дефицит бюджета достигнет 22% ВВП в 2025 году, при этом внешнее финансирование составит около 40 миллиардов долларов США, значительная часть которого поступает от ЕС, G7 (с использованием доходов от замороженных российских активов) и МВФ", - говорится в отчете.

Инфляция в Украине, как отмечается, "остается высокой, обусловленной ценами на продукты питания, коммунальные услуги и ростом реальной заработной платы, но постепенно снижается, снизившись с 15,9% в мае до 13,2% в августе 2025 года".

НБУ удерживает свою учетную ставку на уровне 15,5% с марта 2025 года с целью умеренной инфляции, тогда как валютные резервы достигли 46 миллиардов долларов США в августе 2025 года, что покрывает 5,5 месяцев импорта и поддерживает стабильность обменного курса, отмечают в ЕБРР.

Экономические перспективы Украины очень неопределенны и зависят от хода войны, энергетической безопасности и дальнейшей международной поддержки. Правительство остается приверженным макроэкономической дисциплине и структурным реформам, стремясь мобилизовать государственные доходы, увеличить инвестиции, улучшить управление государственными предприятиями и укрепить устойчивость финансового сектора. Прогнозируется, что рост реального ВВП в 2025 году составит 2,5%. Если предположить окончание войны и начало реконструкции, рост может достичь 5% в 2026 году

- отметили в ЕБРР в отчете.

Юлия Шрамко

