ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год до 2,5%, говорится в новом отчете ЕБРР от 25 сентября, пишет УНН.

Детали

"Прогноз роста экономики Украины на 2025 год был пересмотрен в сторону снижения на фоне того, как влияние продолжающейся российской агрессии усилилось слабым урожаем", - говорится в отчете.

Как сообщается, сейчас прогноз роста ВВП Украины в 2025 году составляет 2,5%, тогда как предыдущий прогноз в мае предусматривал рост в 3,3%.

В то же время, по прогнозу на 2026 год, рост экономики Украины ожидается на уровне 5%, ЕБРР не изменил оценку.

В отчете отмечается, что несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина в значительной степени сохранила макроэкономическую стабильность. "Реальный ВВП вырос на 0,9% в годовом исчислении в первом квартале 2025 года благодаря потреблению и инвестициям в критически важную инфраструктуру, хотя дефицит рабочей силы, повреждение энергетической инфраструктуры и слабый экспорт сельскохозяйственной продукции продолжают сдерживать рост", - говорится в публикации.

Уровень безработицы в Украине, как указано, снизился до самого низкого уровня после вторжения - 12%, "но набор персонала остается сложным из-за мобилизации и эмиграции".

Дефицит текущего счета вырос почти на 50% в период с января по июль 2025 года, "что отражает высокий импорт военной и энергетической продукции, а также слабый экспорт".

"Ожидается, что дефицит бюджета достигнет 22% ВВП в 2025 году, при этом внешнее финансирование составит около 40 миллиардов долларов США, значительная часть которого поступает от ЕС, G7 (с использованием доходов от замороженных российских активов) и МВФ", - говорится в отчете.

Инфляция в Украине, как отмечается, "остается высокой, обусловленной ценами на продукты питания, коммунальные услуги и ростом реальной заработной платы, но постепенно снижается, снизившись с 15,9% в мае до 13,2% в августе 2025 года".

НБУ удерживает свою учетную ставку на уровне 15,5% с марта 2025 года с целью умеренной инфляции, тогда как валютные резервы достигли 46 миллиардов долларов США в августе 2025 года, что покрывает 5,5 месяцев импорта и поддерживает стабильность обменного курса, отмечают в ЕБРР.

