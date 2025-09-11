Инфляция в августе замедлилась до 13,2%: что происходит с ценами на одежду и продукты

В августе 2025 года инфляция продолжила замедляться – до 13,2% в годовом измерении. В месячном измерении цены снизились на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Национальном банке Украины, фактическая траектория инфляции оказалась ниже прогнозной, преимущественно под влиянием расширения предложения с/х продукции нового урожая. Фундаментальное ценовое давление также ослабло под влиянием мер монетарной политики НБУ и постепенного снижения давления со стороны рынка труда. Траектория базовой инфляции была близка к прогнозу.

Годовые темпы роста цен на сырые продукты питания продолжали замедляться – до 23,9% г/г. Цены на отдельные овощи снизились в годовом измерении или значительно замедлили темпы роста благодаря поступлению более высоких, чем в прошлом году, урожаев. Темпы роста цен на фрукты также начали замедляться, но оставались существенными вследствие потерь урожая весной из-за заморозков. Снизились и темпы подорожания муки и отдельных круп. Зато продолжалось ускорение роста цен на все виды мяса из-за роста себестоимости и уменьшения поголовья животных. - отметили в НБУ

Кроме того, по данным Нацбанка, базовая инфляция продолжала снижаться – до 11,4%. Подорожание обработанных продуктов замедлилось до 17,7% г/г. В частности, притормозился рост цен на молочную продукцию, масло, хлеб и хлебопродукты.

Рост стоимости непродовольственных товаров также замедлился – до 2,8% г/г. Углубилось падение цен на одежду и обувь.

Инфляция услуг незначительно ускорилась – до 14,1%, что обусловливалось прежде всего повышением тарифов на услуги мобильной связи. Также быстрее дорожали финансовые услуги, услуги такси и страхование здоровья. Зато инфляция подавляющего большинства других услуг замедлялась.

НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Темпы роста административно регулируемых цен незначительно замедлились – до 10,8% г/г. Такая динамика объяснялась снижением темпов подорожания алкогольных напитков. Зато продолжалось ускорение роста цен на табачные изделия.

Темпы роста цен на топливо замедлились – до 6,0%. Такая динамика обусловлена как незначительным снижением мировых цен на нефть, так и укреплением гривны относительно евро.

Общая инфляция замедляется три месяца подряд несколько быстрее, чем ожидалось. В то же время динамика ее базовой компоненты достаточно близка к прогнозу НБУ. В последующие месяцы ожидается сохранение тенденции к снижению инфляции. Этому будут способствовать прежде всего дальнейшее отражение эффектов от поступления новых урожаев и меры НБУ по поддержанию достаточной привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка - резюмировали в НБУ.

Инфляция в июле замедлилась до 14,1%, за месяц была дефляция: что подешевело и подорожало