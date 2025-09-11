$41.210.09
48.240.05
ukenru
11:02 • 1316 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 5342 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 9268 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 15670 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 35543 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 43708 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 95609 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 50472 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 47827 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 43705 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.1м/с
32%
755мм
Популярные новости
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко11 сентября, 01:44 • 20205 просмотра
Враг проводит рейды на ВОТ и ищет тех, кто помогает Силам обороны11 сентября, 02:43 • 7002 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля11 сентября, 03:46 • 20108 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto06:42 • 13722 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН07:22 • 14013 просмотра
публикации
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 2480 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 35543 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 95609 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 86262 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 65436 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Денис Шмыгаль
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Польша
Беларусь
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 2480 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 6692 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 26198 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 90728 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 81938 просмотра
Актуальное
Нефть
СВИФТ
DJI Mavic
Сокол 9
SpaceX Starship

НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

Национальный банк Украины снова принял решение оставить учетную ставку без изменений. Она сохраняется на уровне 15,5%.

НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

  Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5%, объяснив это необходимостью приведения инфляции к цели 5%, сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.  

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Это позволит и в дальнейшем поддерживать надлежащие монетарные условия для устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и приведения инфляции к цели 5%. Национальный банк готов гибко реагировать на изменения в распределении рисков

- сообщили в НБУ.

В регуляторе объяснили, почему приняли такое решение: 

1) Инфляция закрепляется на траектории снижения, но все еще высока. Темпы роста потребительских цен замедляются три месяца подряд – до 13,2% г/г в августе.

Такое снижение общей инфляции было быстрее, чем прогнозировал НБУ. В то же время базовая инфляция замедлилась близко к прогнозу – до 11,4% г/г. Снижение инфляции ожидается и в дальнейшем

- указали в Нацбанке. 

2) По данным НБУ, инфляционные ожидания домохозяйств и финансовых аналитиков в августе улучшились. Однако ожидания большинства групп респондентов все же оставались на двузначном уровне.

3) Внешняя помощь поступает в достаточных объемах для поддержания международных резервов на должном уровне и финансирования дефицита бюджета. С начала года Украина получила более 30 млрд долл. США международной финансовой помощи, подчеркнули в НБУ. 

4) В течение последних месяцев объемы вложений населения в срочные депозиты и ОВГЗ в гривне увеличивались, а чистый спрос на валюту со стороны населения был сдержанным. "НБУ в дальнейшем будет принимать меры по поддержанию достаточной привлекательности гривневых активов. Это вместе с поддержанием стабильной ситуации на валютном рынке будет способствовать контролируемости инфляционных ожиданий и дальнейшему снижению инфляции", -  - отметили в регуляторе.

5) В НБУ указали, что ход полномасштабной войны остается основным риском для инфляционной динамики и экономического развития. Высокая интенсивность обстрелов и разрушений усиливает риски снижения экономического потенциала страны. Кроме того, актуализировались риски дополнительных бюджетных расходов, в том числе на обороноспособность. В то же время могут реализоваться и позитивные сценарии, прежде всего связанные с усилением военной и финансовой поддержки партнеров.

Июльский прогноз НБУ, как указано, предусматривает начало цикла снижения учетной ставки в IV квартале 2025 года.

Хотя инфляция закрепляется на траектории снижения, проинфляционные риски сохраняются. Национальный банк будет внимательно наблюдать за развитием ситуации. В случае реализации или усиления проинфляционных рисков НБУ будет готов отсрочить снижение учетной ставки, а при необходимости – принять дополнительные меры

 - подытожили в регуляторе.

НБУ: учетная ставка может удерживаться дольше, но смягчение возможно во II полугодии16.06.25, 14:34 • 2169 просмотров

Татьяна Краевская

Экономика
Национальный банк Украины
Андрей Пышный