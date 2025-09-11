НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5%, объяснив это необходимостью приведения инфляции к цели 5%, сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Это позволит и в дальнейшем поддерживать надлежащие монетарные условия для устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и приведения инфляции к цели 5%. Национальный банк готов гибко реагировать на изменения в распределении рисков - сообщили в НБУ.

В регуляторе объяснили, почему приняли такое решение:

1) Инфляция закрепляется на траектории снижения, но все еще высока. Темпы роста потребительских цен замедляются три месяца подряд – до 13,2% г/г в августе.

Такое снижение общей инфляции было быстрее, чем прогнозировал НБУ. В то же время базовая инфляция замедлилась близко к прогнозу – до 11,4% г/г. Снижение инфляции ожидается и в дальнейшем - указали в Нацбанке.

2) По данным НБУ, инфляционные ожидания домохозяйств и финансовых аналитиков в августе улучшились. Однако ожидания большинства групп респондентов все же оставались на двузначном уровне.

3) Внешняя помощь поступает в достаточных объемах для поддержания международных резервов на должном уровне и финансирования дефицита бюджета. С начала года Украина получила более 30 млрд долл. США международной финансовой помощи, подчеркнули в НБУ.

4) В течение последних месяцев объемы вложений населения в срочные депозиты и ОВГЗ в гривне увеличивались, а чистый спрос на валюту со стороны населения был сдержанным. "НБУ в дальнейшем будет принимать меры по поддержанию достаточной привлекательности гривневых активов. Это вместе с поддержанием стабильной ситуации на валютном рынке будет способствовать контролируемости инфляционных ожиданий и дальнейшему снижению инфляции", - - отметили в регуляторе.

5) В НБУ указали, что ход полномасштабной войны остается основным риском для инфляционной динамики и экономического развития. Высокая интенсивность обстрелов и разрушений усиливает риски снижения экономического потенциала страны. Кроме того, актуализировались риски дополнительных бюджетных расходов, в том числе на обороноспособность. В то же время могут реализоваться и позитивные сценарии, прежде всего связанные с усилением военной и финансовой поддержки партнеров.

Июльский прогноз НБУ, как указано, предусматривает начало цикла снижения учетной ставки в IV квартале 2025 года.

Хотя инфляция закрепляется на траектории снижения, проинфляционные риски сохраняются. Национальный банк будет внимательно наблюдать за развитием ситуации. В случае реализации или усиления проинфляционных рисков НБУ будет готов отсрочить снижение учетной ставки, а при необходимости – принять дополнительные меры - подытожили в регуляторе.

НБУ: учетная ставка может удерживаться дольше, но смягчение возможно во II полугодии