НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15,5%, пояснивши необхідністю приведення інфляції до цілі 5%, повідомили у НБУ у четвер, пише УНН.

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%. Національний банк готовий гнучко реагувати на зміни в розподілі ризиків

У регуляторі пояснили, чому ухвалили таке рішення:

1) Інфляція закріплюється на траєкторії зниження, але все ще є високою. Темпи зростання споживчих цін сповільнюються три місяці поспіль – до 13,2% р/р у серпні.

Таке зниження загальної інфляції було швидшим, ніж прогнозував НБУ. Водночас базова інфляція сповільнилася близько до прогнозу – до 11,4% р/р. Зниження інфляції очікується й надалі

2) За даними НБУ, інфляційні очікування домогосподарств і фінансових аналітиків у серпні поліпшилися. Однак очікування більшості груп респондентів усе ж залишалися на двознаковому рівні.

3) Зовнішня допомога надходить у достатніх обсягах для підтримання міжнародних резервів на належному рівні та фінансування дефіциту бюджету. З початку року Україна отримала понад 30 млрд дол. США міжнародної фінансової допомоги, наголосив в НБУ.

4) Упродовж останніх місяців обсяги вкладень населення в строкові депозити й ОВДП у гривні збільшувалися, а чистий попит на валюту з боку населення був стриманим. "НБУ надалі вживатиме заходів із підтримання достатньої привабливості гривневих активів. Це разом із підтриманням стійкої ситуації на валютному ринку сприятиме контрольованості інфляційних очікувань і подальшому зниженню інфляції", - - зауважили у регуляторі.

5) У НБУ вказали, що перебіг повномасштабної війни залишається основним ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку. Висока інтенсивність обстрілів та руйнувань посилює ризики зниження економічного потенціалу країни. Крім того, актуалізувалися ризики додаткових бюджетних видатків, у тому числі на обороноздатність. Водночас можуть реалізуватися й позитивні сценарії, передусім пов’язані з посиленням військової та фінансової підтримки партнерів.

Липневий прогноз НБУ, як вказано, передбачає початок циклу зниження облікової ставки у IV кварталі 2025 року.

Хоча інфляція закріплюється на траєкторії зниження, проінфляційні ризики зберігаються. Національний банк уважно спостерігатиме за розвитком ситуації. У разі реалізації чи посилення проінфляційних ризиків НБУ буде готовий відтермінувати зниження облікової ставки, а за потреби – вжити додаткових заходів