$41.210.09
48.240.05
ukenru
11:02 • 2070 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 6996 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 10315 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 16395 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 36418 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 43973 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 96181 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 50569 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47892 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43777 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярнi новини
Ворог проводить рейди на ТОТ й шукає тих, хто допомагає Силам оборони11 вересня, 02:43 • 7794 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля11 вересня, 03:46 • 20563 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto06:42 • 14135 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН07:22 • 14447 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 7430 перегляди
Публікації
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 3530 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 36425 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 96187 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 86629 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 65773 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Денис Шмигаль
Андрій Пишний
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Білорусь
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 3530 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 7624 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 26396 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 90926 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 82094 перегляди
Актуальне
Нафта
Свіфт
DJI Mavic
Falcon 9
SpaceX Starship

НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Київ • УНН

 • 2076 перегляди

Національний банк України знову ухвалив рішення залишити облікову ставку без змін. Вона зберігається на рівні 15,5%.

НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

  Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15,5%, пояснивши необхідністю приведення інфляції до цілі 5%, повідомили у НБУ у четвер, пише УНН.  

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%. Національний банк готовий гнучко реагувати на зміни в розподілі ризиків

- повідомили у НБУ.

У регуляторі пояснили, чому ухвалили таке рішення: 

1) Інфляція закріплюється на траєкторії зниження, але все ще є високою. Темпи зростання споживчих цін сповільнюються три місяці поспіль – до 13,2% р/р у серпні.

Таке зниження загальної інфляції було швидшим, ніж прогнозував НБУ. Водночас базова інфляція сповільнилася близько до прогнозу – до 11,4% р/р. Зниження інфляції очікується й надалі

- вказали в Нацбанку. 

2) За даними НБУ, інфляційні очікування домогосподарств і фінансових аналітиків у серпні поліпшилися. Однак очікування більшості груп респондентів усе ж залишалися на двознаковому рівні.

3) Зовнішня допомога надходить у достатніх обсягах для підтримання міжнародних резервів на належному рівні та фінансування дефіциту бюджету. З початку року Україна отримала понад 30 млрд дол. США міжнародної фінансової допомоги, наголосив в НБУ. 

4) Упродовж останніх місяців обсяги вкладень населення в строкові депозити й ОВДП у гривні збільшувалися, а чистий попит на валюту з боку населення був стриманим. "НБУ надалі вживатиме заходів із підтримання достатньої привабливості гривневих активів. Це разом із підтриманням стійкої ситуації на валютному ринку сприятиме контрольованості інфляційних очікувань і подальшому зниженню інфляції", -  - зауважили у регуляторі.

5) У НБУ вказали, що перебіг повномасштабної війни залишається основним ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку. Висока інтенсивність обстрілів та руйнувань посилює ризики зниження економічного потенціалу країни. Крім того, актуалізувалися ризики додаткових бюджетних видатків, у тому числі на обороноздатність. Водночас можуть реалізуватися й позитивні сценарії, передусім пов’язані з посиленням військової та фінансової підтримки партнерів.

Липневий прогноз НБУ, як вказано, передбачає початок циклу зниження облікової ставки у IV кварталі 2025 року.

Хоча інфляція закріплюється на траєкторії зниження, проінфляційні ризики зберігаються. Національний банк уважно спостерігатиме за розвитком ситуації. У разі реалізації чи посилення проінфляційних ризиків НБУ буде готовий відтермінувати зниження облікової ставки, а за потреби – вжити додаткових заходів

 - підсумували у регуляторі.

НБУ: облікова ставка може утримуватися довше, але пом'якшення можливе в II півріччі16.06.25, 14:34 • 2169 переглядiв

Тетяна Краєвська

Економіка
Національний банк України
Андрій Пишний