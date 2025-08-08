Инфляция в июле замедлилась до 14,1%, за месяц была дефляция: что подешевело и подорожало

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 14,1% в июле в годовом измерении, при этом зафиксирована дефляция на уровне 0,2% в месячном измерении, свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.

Детали

"Потребительские цены в июле 2025 года по сравнению с июнем 2025 года снизились на 0,2%, с июлем 2024 года выросли на 14,1%", - говорится в сообщении.

Инфляция в годовом измерении показывает снижение второй месяц подряд.

Базовая инфляция в июле 2025 года по сравнению с июнем этого года составила 0,3%, с июлем 2024-го - 11,7%.

Цены на продукты и товары

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,1%, в годовом измерении - выросли на 22,6%.

Больше всего за месяц на 23,9% подешевели овощи, на 2,8% – сахар. В то же время на 1,7-0,3% выросли цены на фрукты, яйца, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, сало, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, сыры, рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, молоко, кисломолочную продукцию.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились в июле на 1,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,6%.

Одежда и обувь за месяц подешевели на 4,6%, в частности, одежда – на 5,2%, обувь – на 4,0%.

Цены на услуги

Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц выросли на 0,1%, в годовом измерении - повышение на 2,4%.

Цены на транспорт выросли в июле на 1,6% в основном из-за подорожания топлива и смазочных материалов на 4,1%, в то же время на 0,5% и 0,4% подорожал проезд в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте. Подорожание в сфере транспорта за год - 7,1%.

Услуги образования подорожали за месяц на 0,1%, за год - на 12,1%.

Цены в сфере здравоохранения за месяц выросли на 0,4%, за год - на 12,3%.

Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

