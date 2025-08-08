Инфляция в июле замедлилась до 14,1%, за месяц была дефляция: что подешевело и подорожало

$41.460.15
48.280.01
ukenru
Эксклюзив
12:43 • 790 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49 • 17603 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 36739 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 28752 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 26986 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 46587 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 23334 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
8 августа, 06:06 • 53395 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 57895 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 29155 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
42%
755мм
Популярные новости
Украина и Румыния совместно построят мост через ТисуPhoto8 августа, 02:56 • 34215 просмотра
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте8 августа, 06:38 • 34405 просмотра
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины07:29 • 37320 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 47980 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto11:15 • 14139 просмотра
публикации
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto11:15 • 15005 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
09:00 • 46601 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 48898 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году8 августа, 06:06 • 53400 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки8 августа, 04:04 • 57900 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Александр Сырский
Махмуд Аббас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Рим
Франция
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 139043 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 155267 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 162537 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 152505 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 161998 просмотра
Актуальное
Хранитель
Шахед-136
Financial Times
Фокс Ньюс
Facebook

Инфляция в июле замедлилась до 14,1%, за месяц была дефляция: что подешевело и подорожало

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Потребительская инфляция в Украине в июле 2025 года замедлилась до 14,1% в годовом измерении, зафиксирована дефляция на 0,2% в месячном измерении. Цены на продукты питания снизились на 1,1%, при этом овощи подешевели на 23,9%.

Инфляция в июле замедлилась до 14,1%, за месяц была дефляция: что подешевело и подорожало

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 14,1% в июле в годовом измерении, при этом зафиксирована дефляция на уровне 0,2% в месячном измерении, свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.

Детали

"Потребительские цены в июле 2025 года по сравнению с июнем 2025 года снизились на 0,2%, с июлем 2024 года выросли на 14,1%", - говорится в сообщении.

Инфляция в годовом измерении показывает снижение второй месяц подряд.

Базовая инфляция в июле 2025 года по сравнению с июнем этого года составила 0,3%, с июлем 2024-го - 11,7%.

Цены на продукты и товары

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,1%, в годовом измерении - выросли на 22,6%.

Больше всего за месяц на 23,9% подешевели овощи, на 2,8% – сахар. В то же время на 1,7-0,3% выросли цены на фрукты, яйца, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, сало, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, сыры, рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, молоко, кисломолочную продукцию.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились в июле на 1,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,6%.

Одежда и обувь за месяц подешевели на 4,6%, в частности, одежда – на 5,2%, обувь – на 4,0%.

Цены на услуги

Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц выросли на 0,1%, в годовом измерении - повышение на 2,4%.

Цены на транспорт выросли в июле на 1,6% в основном из-за подорожания топлива и смазочных материалов на 4,1%, в то же время на 0,5% и 0,4% подорожал проезд в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте. Подорожание в сфере транспорта за год - 7,1%.

Услуги образования подорожали за месяц на 0,1%, за год - на 12,1%.

Цены в сфере здравоохранения за месяц выросли на 0,4%, за год - на 12,3%.

Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

Дефицит внешней торговли вырос на треть: чем торговали и с кем07.08.25, 17:47 • 2492 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаФинансы
Украина