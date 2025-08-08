Інфляція у липні сповільнилася до 14,1%, за місяць була дефляція: що подешевшало і подорожчало

Споживча інфляція в Україні сповільнилася до 14,1% у липні у річному вимірі, водночас зафіксовано дефляцію на рівні 0,2% у місячному вимірі, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.

Деталі

"Споживчі ціни в липні 2025 року порівняно з червнем 2025 року знизилися на 0,2%, із липнем 2024 року зросли на 14,1%", - ідеться у повідомленні.

Інфляція у річному вимірі показує зниження другий місяць поспіль.

Базова інфляція в липні 2025 року порівняно з червнем цього року становила 0,3%, із липнем 2024-го - 11,7%.

Ціни на продукти і товари

На споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,1%, у річному вимірі - зросли на 22,6%.

Найбільше за місяць на 23,9% подешевшали овочі, на 2,8% – цукор. Водночас на 1,7-0,3% зросли ціни на фрукти, яйця, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, сало, хліб, рибу та продукти з риби, сири, рис, продукти переробки зернових, соняшникову олію, молоко, кисломолочну продукцію.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися у липні на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг і взуття за місяць подешевшали на 4,6%, зокрема, одяг – на 5,2%, взуття – на 4,0%.

Ціни на послуги

Ціни на комуналку (житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива) за місяць зросли на 0,1%, у річному вимірі - підвищення на 2,4%.

Ціни на транспорт зросли у липні на 1,6% в основному через подорожчання палива та мастил на 4,1%, водночас на 0,5% та 0,4% подорожчав проїзд в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті. Подорожчання у сфері транспорту за рік - 7,1%.

Послуги освіти подорожчали за місяць на 0,1%, за рік - на 12,1%.

Ціни у сфері охорони здоров'я за місяць зросли на 0,4%, за рік - на 12,3%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

