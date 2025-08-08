Інфляція у липні сповільнилася до 14,1%, за місяць була дефляція: що подешевшало і подорожчало
Київ • УНН
Споживча інфляція в Україні у липні 2025 року сповільнилася до 14,1% у річному вимірі, зафіксовано дефляцію на 0,2% у місячному вимірі. Ціни на продукти харчування знизилися на 1,1%, при цьому овочі подешевшали на 23,9%.
Споживча інфляція в Україні сповільнилася до 14,1% у липні у річному вимірі, водночас зафіксовано дефляцію на рівні 0,2% у місячному вимірі, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.
Деталі
"Споживчі ціни в липні 2025 року порівняно з червнем 2025 року знизилися на 0,2%, із липнем 2024 року зросли на 14,1%", - ідеться у повідомленні.
Інфляція у річному вимірі показує зниження другий місяць поспіль.
Базова інфляція в липні 2025 року порівняно з червнем цього року становила 0,3%, із липнем 2024-го - 11,7%.
Ціни на продукти і товари
На споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,1%, у річному вимірі - зросли на 22,6%.
Найбільше за місяць на 23,9% подешевшали овочі, на 2,8% – цукор. Водночас на 1,7-0,3% зросли ціни на фрукти, яйця, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, сало, хліб, рибу та продукти з риби, сири, рис, продукти переробки зернових, соняшникову олію, молоко, кисломолочну продукцію.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися у липні на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.
Одяг і взуття за місяць подешевшали на 4,6%, зокрема, одяг – на 5,2%, взуття – на 4,0%.
Ціни на послуги
Ціни на комуналку (житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива) за місяць зросли на 0,1%, у річному вимірі - підвищення на 2,4%.
Ціни на транспорт зросли у липні на 1,6% в основному через подорожчання палива та мастил на 4,1%, водночас на 0,5% та 0,4% подорожчав проїзд в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті. Подорожчання у сфері транспорту за рік - 7,1%.
Послуги освіти подорожчали за місяць на 0,1%, за рік - на 12,1%.
Ціни у сфері охорони здоров'я за місяць зросли на 0,4%, за рік - на 12,3%.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
