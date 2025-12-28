Трамп пригощає українську делегацію стейками та кокосовими креветками - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп пригощає українську делегацію стейками з картоплею фрі, кокосовими креветками та іншими стравами. Про це повідомив журналіст Deutsche Welle Міша Комадовський.
Деталі
Як зазначив журналіст, у меню входять страви зі свинини, печиво, вода, стейк, картопля фрі, кокосові креветки. Страви також роздають представникам преси, але знімати на камеру це заборонено.
Також ЗМІ повідомляють, що Трамп пригощає українців курячим бульйоном та шоколадним тортом названим на його честь.
Нагадаємо
Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа почалася з обіду в резиденції останнього Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида).
Також Дональд Трамп заявив, що переговори щодо припинення війни перебувають на фінальній стадії, і рішення може бути ухвалене найближчим часом.