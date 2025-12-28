Трамп пригощає українську делегацію стейками та кокосовими креветками - ЗМІ

$41.930.00
49.430.00
ukenru
28 грудня, 11:58 • 15989 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
28 грудня, 11:16 • 28631 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 24224 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 32750 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 40196 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 48852 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 46846 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 33038 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 28298 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 22666 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
7.9м/с
89%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Під Києвом сталося смертельне отруєння чадним газом через генератор у підваліVideo28 грудня, 10:43 • 16379 перегляди
Автобус з 30 пасажирами перекинувся на бік на Прикарпатті: є загиблий та 5 постраждалих, серед них дитинаVideo28 грудня, 12:51 • 9730 перегляди
На Буковині сталася масштабна пожежа на птахофермі: згоріли п'ять тисяч курейVideo28 грудня, 13:42 • 9912 перегляди
У Буковелі відкрили лижний сезон: через наплив туристів утворились черги та затори14:44 • 17756 перегляди
Трамп заявив про "хорошу" розмову із путіним перед зустріччю із Зеленським16:58 • 13307 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 84685 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 136910 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 65128 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 95372 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 76930 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Гуляйполе
Мирноград
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 17929 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 28363 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 84685 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 30166 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 29469 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Опалення
Bild

Трамп пригощає українську делегацію стейками та кокосовими креветками - ЗМІ

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Президент США Дональд Трамп пригощає українську делегацію стейками з картоплею фрі, кокосовими креветками та іншими стравами. Про це повідомив журналіст Deutsche Welle Міша Комадовський.

Трамп пригощає українську делегацію стейками та кокосовими креветками - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп пригощає українську делегацію стейками з картоплею фрі, кокосовими креветками і іншими стравами. Про це повідомив в соцмережі "X" журналіст Deutsche Welle Міша Комадовський, передає УНН.

Деталі

Як зазначив журналіст, у меню входять страви зі свинини, печиво, вода, стейк, картопля фрі, кокосові креветки. Страви також роздають представникам преси, але знімати на камеру це заборонено.

Також ЗМІ повідомляють, що Трамп пригощає українців курячим бульйоном та шоколадним тортом названим на його честь. 

Нагадаємо

Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа почалася з обіду в резиденції останнього Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида).

Також Дональд Трамп заявив, що переговори щодо припинення війни перебувають на фінальній стадії, і рішення може бути ухвалене найближчим часом.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Deutsche Welle
Дональд Трамп