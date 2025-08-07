Дефіцит зовнішньої торгівлі зріс на третину: чим торгували і з ким
Київ • УНН
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за січень-липень 2025 року сягнув 22,7 млрд дол., що на 37,58% більше, ніж торік. Загальний товарообіг склав 69,1 млрд дол., імпорт – 45,9 млрд дол., експорт – 23,2 млрд дол.
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-липні цього року становив 22,7 млрд дол., що на 37,58% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це свідчать дані Держмитслужби, передає УНН.
Деталі
За даними митної служби, за 7 місяців 2025 року товарообіг України становив $69,1 млрд. Протягом січня-липня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували - на $23,2 млрд. При цьому оподаткований імпорт сягнув $34,7 млрд, або 76%.
Таким чином, дефіцит становив $22,7 млрд. Тоді як торік ця цифра становила $16,5 млрд.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай - $9,9 млрд;
- Польща - $4,4 млрд;
- Німеччина - $3,7 млрд.
Експортували з України найбільше до:
- Польщі - на $2,9 млрд;
- Туреччини - на $1,9 млрд;
- Італії - на $1,3 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2025 року товарів 68% становили такі категорії:
- машини, устаткування та транспорт - $18 млрд;
- продукція хімічної промисловості - $7,3 млрд;
- паливно-енергетичні - $5,9 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари - $13 млрд;
- метали та вироби з них - $2,6 млрд;
- машини, устаткування та транспорт - $2,2 млрд.
Експорт зерна у цьому сезоні на майже 20% менший за торішній09.06.25, 16:38 • 2556 переглядiв