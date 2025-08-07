$41.610.07
Дефіцит зовнішньої торгівлі зріс на третину: чим торгували і з ким

Київ • УНН

 • 670 перегляди

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за січень-липень 2025 року сягнув 22,7 млрд дол., що на 37,58% більше, ніж торік. Загальний товарообіг склав 69,1 млрд дол., імпорт – 45,9 млрд дол., експорт – 23,2 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі зріс на третину: чим торгували і з ким

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-липні цього року становив 22,7 млрд дол., що на 37,58% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це свідчать дані Держмитслужби, передає УНН.

Деталі

За даними митної служби, за 7 місяців 2025 року товарообіг України становив $69,1 млрд. Протягом січня-липня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували - на $23,2 млрд. При цьому оподаткований імпорт сягнув $34,7 млрд, або 76%.

Таким чином, дефіцит становив $22,7 млрд. Тоді як торік ця цифра становила $16,5 млрд.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

  • Китай - $9,9 млрд;
    • Польща - $4,4 млрд;
      • Німеччина - $3,7 млрд.

        Експортували з України найбільше до:

        • Польщі - на $2,9 млрд;
          • Туреччини - на $1,9 млрд;
            • Італії - на $1,3 млрд.

              У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2025 року товарів 68% становили такі категорії:

              • машини, устаткування та транспорт - $18 млрд;
                • продукція хімічної промисловості - $7,3 млрд;
                  • паливно-енергетичні - $5,9 млрд.

                    До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

                    • продовольчі товари - $13 млрд;
                      • метали та вироби з них - $2,6 млрд;
                        • машини, устаткування та транспорт - $2,2 млрд.

                          Експорт зерна у цьому сезоні на майже 20% менший за торішній09.06.25, 16:38 • 2556 переглядiв

                          Юлія Шрамко

                          Економіка
                          Італія
                          Німеччина
                          Китай
                          Туреччина
                          Україна
                          Польща