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Експорт зерна у цьому сезоні на майже 20% менший за торішній

Київ • УНН

 • 324 перегляди

Станом на 9 червня 2024/25 МР, експорт зернових та зернобобових становив 38,777 млн тонн, що на 19,85% менше, ніж торік. Експорт пшениці становив 15,015 млн тонн, кукурудзи – 20,890 млн тонн.

Експорт зерна у цьому сезоні на майже 20% менший за торішній

З початку цього маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт уже майже 39 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінагрополітики.

Деталі

За наведеними даними, станом на 9 червня, у 2024/25 маркетинговому році Україна експортувала 38,777 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 19,85% менше, ніж на 12 червня торік у 2023/24 МР.

При цьому у червні експортовано вже 475 тис. тонн зерна, що на 67,22% менше, ніж на 12 червня торік.

Зокрема у 2024/25 МР на експорт вже відправлено:

  • пшениці - 15,015 млн тонн;
    • ячменю - 2,305 млн тонн;
      • жита - 10,8 тис. тонн;
        • кукурудзи - 20,890 млн тонн.

          Експорт борошна становив 66,1 тис. тонн.

          Український агроекспорт подорожчав на понад третину: які топ-імпортери05.06.25, 14:38 • 1890 переглядiв

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          ЕкономікаАгроновини
          Україна
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