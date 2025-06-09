Експорт зерна у цьому сезоні на майже 20% менший за торішній
Київ • УНН
Станом на 9 червня 2024/25 МР, експорт зернових та зернобобових становив 38,777 млн тонн, що на 19,85% менше, ніж торік. Експорт пшениці становив 15,015 млн тонн, кукурудзи – 20,890 млн тонн.
З початку цього маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт уже майже 39 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінагрополітики.
Деталі
За наведеними даними, станом на 9 червня, у 2024/25 маркетинговому році Україна експортувала 38,777 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 19,85% менше, ніж на 12 червня торік у 2023/24 МР.
При цьому у червні експортовано вже 475 тис. тонн зерна, що на 67,22% менше, ніж на 12 червня торік.
Зокрема у 2024/25 МР на експорт вже відправлено:
- пшениці - 15,015 млн тонн;
- ячменю - 2,305 млн тонн;
- жита - 10,8 тис. тонн;
- кукурудзи - 20,890 млн тонн.
Експорт борошна становив 66,1 тис. тонн.
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