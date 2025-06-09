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Экспорт зерна в этом сезоне почти на 20% меньше, чем в прошлом

Киев • УНН

 • 258 просмотра

По состоянию на 9 июня 2024/25 МГ, экспорт зерновых и зернобобовых составил 38,777 млн тонн, что на 19,85% меньше, чем в прошлом году. Экспорт пшеницы составил 15,015 млн тонн, кукурузы – 20,890 млн тонн.

Экспорт зерна в этом сезоне почти на 20% меньше, чем в прошлом

С начала этого маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже почти 39 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.

Детали

По приведенным данным, по состоянию на 9 июня, в 2024/25 маркетинговом году Украина экспортировала 38,777 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 19,85% меньше, чем на 12 июня в прошлом году в 2023/24 МГ.

При этом в июне экспортировано уже 475 тыс. тонн зерна, что на 67,22% меньше, чем на 12 июня в прошлом году.

В частности, в 2024/25 МГ на экспорт уже отправлено:

  • пшеницы - 15,015 млн тонн;
    • ячменя - 2,305 млн тонн;
      • ржи - 10,8 тыс. тонн;
        • кукурузы - 20,890 млн тонн.

          Экспорт муки составил 66,1 тыс. тонн.

          Украинский агроэкспорт подорожал более чем на треть: какие топ-импортеры05.06.25, 14:38 • 1890 просмотров

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          ЭкономикаАгроновости
          Украина
          Tesla
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