Украинский агроэкспорт подорожал более чем на треть: какие топ-импортеры

Стоимость украинского агроэкспорта достигла 432,7 долларов за тонну, увеличившись на 37,4% в годовом исчислении. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля.

Стоимость украинского агроэкспорта выросла. В мае она составила 432,7 доллара за тонну. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был 315 долларов за тонну. Это четкое свидетельство того, что Украина все больше экспортирует продукцию с более высокой добавленной стоимостью - написал Коваль в соцсетях.

Детали

В общем, по словам министра, украинские аграрии экспортировали продукции на $2 млрд 29 млн, отгрузив 4,69 млн тонн.

Топ-5 импортеров

ТОП-5 стран-импортеров нашей агропродукции в мае (по стоимости):

Турция - $404,9 млн;

Нидерланды - $147,4 млн;

Польша - $138,3 млн;

Италия - $127,7 млн;

Египет - $109,8 млн.

По словам Коваля, развитие глубокой агропереработки - приоритет Минагрополитики. И здесь есть конкретные результаты:

масло сливочное: экспорт - $20,5 млн (2,9 тыс. тонн). Это $7077 за тонну продукции;

соки (плодовые и овощные): экспортировано на $19,8 млн (почти 9 тыс. тонн). В пересчете это $2213 за тонну.

"Цифры свидетельствуют - украинская продукция конкурентоспособна и востребована на мировых рынках. Работаем дальше над утверждением Украины, как поставщика качественной продукции с высокой добавленной стоимостью", - отметил Коваль.

Напомним

В апреле цена тонны экспорта агропродукции из Украины выросла до 443 долларов, что на 40% больше, чем в прошлом году. Увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью, в частности биоэтанола, этому способствовало.