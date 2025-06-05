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Украинский агроэкспорт подорожал более чем на треть: какие топ-импортеры

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Стоимость украинского агроэкспорта выросла на 37,4% и достигла $432,7 за тонну. Крупнейшими импортерами стали Турция, Нидерланды, Польша, Италия и Египет.

Украинский агроэкспорт подорожал более чем на треть: какие топ-импортеры

Стоимость украинского агроэкспорта достигла 432,7 долларов за тонну, увеличившись на 37,4% в годовом исчислении. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля.

Стоимость украинского агроэкспорта выросла. В мае она составила 432,7 доллара за тонну. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был 315 долларов за тонну. Это четкое свидетельство того, что Украина все больше экспортирует продукцию с более высокой добавленной стоимостью

- написал Коваль в соцсетях.

Детали

В общем, по словам министра, украинские аграрии экспортировали продукции на $2 млрд 29 млн, отгрузив 4,69 млн тонн.

Топ-5 импортеров

ТОП-5 стран-импортеров нашей агропродукции в мае (по стоимости):

  • Турция - $404,9 млн;
    • Нидерланды - $147,4 млн;
      • Польша - $138,3 млн;
        • Италия - $127,7 млн;
          • Египет - $109,8 млн.

            По словам Коваля, развитие глубокой агропереработки - приоритет Минагрополитики. И здесь есть конкретные результаты:

            • масло сливочное: экспорт - $20,5 млн (2,9 тыс. тонн). Это $7077 за тонну продукции;
              • соки (плодовые и овощные): экспортировано на $19,8 млн (почти 9 тыс. тонн). В пересчете это $2213 за тонну.

                "Цифры свидетельствуют - украинская продукция конкурентоспособна и востребована на мировых рынках. Работаем дальше над утверждением Украины, как поставщика качественной продукции с высокой добавленной стоимостью", - отметил Коваль.

                Напомним

                В апреле цена тонны экспорта агропродукции из Украины выросла до 443 долларов, что на 40% больше, чем в прошлом году. Увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью, в частности биоэтанола, этому способствовало.

                Яна Соколовская

                Яна Соколовская

                ЭкономикаАгроновости
                Виталий Коваль
                Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
                Италия
                Нидерланды
                Турция
                Египет
                Украина
                Польша
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