Ціна тонни українського агроекспорту зросла на 40%: за скільки продають олію та зерно
Київ • УНН
У квітні ціна тонни експорту агропродукції з України зросла до 443 доларів, що на 40% більше, ніж торік. Збільшення експорту продукції з доданою вартістю, зокрема біоетанолу, цьому сприяло.
Ціна тонни експорту агропродукції з України зросла - до 443 долари у квітні, зокрема, суттєво подорожчала соняшникова олія, повідомив у вівторок міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у Telegram, пише УНН.
Ціна тонни експорту української аграрної продукції зросла в 1,4 рази
Минулого року, з його слів, вона становила 315 доларів, а в квітні цього року збільшилася до 443. "Це вдалося зробити за рахунок збільшення експорту продукції з доданою вартістю. Зокрема, біоетанолу", - зазначив Коваль.
Зросли, зі слів міністра, і середні ціни на топ-5 продуктів експорту в розрахунку на тонну:
- соняшникова олія – 1174 дол., що на 37,8% більше ніж у 2024 році (852 дол.);
- кукурудза – 217 дол., що на 27,1% більше середньої ціни 2024 року (171 дол.);
- пшениця – 231 дол., що на 27,4% більше середньої ціни 2024 року (181 дол.);
- м'ясо птиці – 2385 дол., що на 11,2% більше середньої ціни 2024 року (2145 дол.);
- соєві боби – 409 дол., що на 4,3% більше середньої ціни 2024 року (392 дол.).
"Загалом з початку року експорт аграрної продукції з України становив 1,1 млрд доларів або 2,5 млн тонн", - повідомив Коваль.
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