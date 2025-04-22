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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
21 квітня, 16:24 • 33043 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

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Ціна тонни українського агроекспорту зросла на 40%: за скільки продають олію та зерно

Київ • УНН

 • 58 перегляди

У квітні ціна тонни експорту агропродукції з України зросла до 443 доларів, що на 40% більше, ніж торік. Збільшення експорту продукції з доданою вартістю, зокрема біоетанолу, цьому сприяло.

Ціна тонни українського агроекспорту зросла на 40%: за скільки продають олію та зерно

Ціна тонни експорту агропродукції з України зросла - до 443 долари у квітні, зокрема, суттєво подорожчала соняшникова олія, повідомив у вівторок міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у Telegram, пише УНН.

Ціна тонни експорту української аграрної продукції зросла в 1,4 рази

- повідомив Коваль.

Минулого року, з його слів, вона становила 315 доларів, а в квітні цього року збільшилася до 443. "Це вдалося зробити за рахунок збільшення експорту продукції з доданою вартістю. Зокрема, біоетанолу", - зазначив Коваль.

Зросли, зі слів міністра, і середні ціни на топ-5 продуктів експорту в розрахунку на тонну:

  • ⁠соняшникова олія – 1174 дол., що на 37,8% більше ніж у 2024 році (852 дол.);
    • кукурудза – 217 дол., що на 27,1% більше середньої ціни 2024 року (171 дол.);
      • пшениця – 231 дол., що на 27,4% більше середньої ціни 2024 року (181 дол.);
        • м'ясо птиці – 2385 дол., що на 11,2% більше середньої ціни 2024 року (2145 дол.);
          • ⁠соєві боби – 409 дол., що на 4,3% більше середньої ціни 2024 року (392 дол.).

            "Загалом з початку року експорт аграрної продукції з України становив 1,1 млрд доларів або 2,5 млн тонн", - повідомив Коваль.

            Агросектор забезпечив понад половину експорту України у березні: основні товари та партнери09.04.25, 12:25 • 6298 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            ЕкономікаАгроновини
            Віталій Коваль
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