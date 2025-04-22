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Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
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Цена тонны украинского агроэкспорта выросла на 40%: по сколько продают подсолнечное масло и зерно

Киев • УНН

 • 48 просмотра

В апреле цена тонны экспорта агропродукции из Украины выросла до 443 долларов, что на 40% больше, чем в прошлом году. Увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью, в частности биоэтанола, этому способствовало.

Цена тонны украинского агроэкспорта выросла на 40%: по сколько продают подсолнечное масло и зерно

Цена тонны экспорта агропродукции из Украины выросла - до 443 долларов в апреле, в частности, существенно подорожало подсолнечное масло, сообщил во вторник министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в Telegram, пишет УНН.

Цена тонны экспорта украинской аграрной продукции выросла в 1,4 раза

- сообщил Коваль.

В прошлом году, по его словам, она составляла 315 долларов, а в апреле этого года увеличилась до 443. "Это удалось сделать за счет увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью. В частности, биоэтанола", - отметил Коваль.

Выросли, по словам министра, и средние цены на топ-5 продуктов экспорта в расчете на тонну:

  • подсолнечное масло – 1174 долл., что на 37,8% больше, чем в 2024 году (852 долл.);
    • кукуруза – 217 долл., что на 27,1% больше средней цены 2024 года (171 долл.);
      • пшеница – 231 долл., что на 27,4% больше средней цены 2024 года (181 долл.);
        • мясо птицы – 2385 долл., что на 11,2% больше средней цены 2024 года (2145 долл.);
          • соевые бобы – 409 долл., что на 4,3% больше средней цены 2024 года (392 долл.).

            "В целом с начала года экспорт аграрной продукции из Украины составил 1,1 млрд долларов или 2,5 млн тонн", - сообщил Коваль.

            Агросектор обеспечил более половины экспорта Украины в марте: основные товары и партнеры09.04.25, 12:25 • 6298 просмотров

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            ЭкономикаАгроновости
            Виталий Коваль
            Украина
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