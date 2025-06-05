Український агроекспорт подорожчав на понад третину: які топ-імпортери
Київ • УНН
Вартість українського агроекспорту зросла на 37,4% і сягнула $432,7 за тонну. Найбільшими імпортерами стали Туреччина, Нідерланди, Польща, Італія та Єгипет.
Вартість українського агроекспорту сягнула 432,7 доларів за тонну, збільшившись на 37,4% у річному вимірі. Про це пише УНН із посиланням на дані міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля.
Вартість українського агроекспорту зросла. У травні вона становила 432,7 доларів за тонну. Для порівняння, у 2024 році цей показник був 315 доларів за тонну. Це чітке свідчення того, що Україна все більше експортує продукцію з вищою доданою вартістю
Деталі
Загалом, зі слів міністра, українські аграрії експортували продукції на $2 млрд 29 млн, відвантаживши 4,69 млн тонн.
Топ-5 імпортерів
ТОП-5 країн-імпортерів нашої агропродукції у травні (за вартістю):
- Туреччина - $404,9 млн;
- Нідерланди - $147,4 млн;
- Польща - $138,3 млн;
- Італія - $127,7 млн;
- Єгипет - $109,8 млн.
За словами Коваля, розвиток глибокої агропереробки - пріоритет Мінагрополітики. І тут є конкретні результати:
- масло вершкове: експорт - $20,5 млн (2,9 тис. тонн). Це $7077 за тонну продукції;
- соки (плодові та овочеві): експортовано на $19,8 млн (майже 9 тис. тонн). У перерахунку це $2213 за тонну.
"Цифри свідчать - українська продукція конкурентоспроможна та затребувана на світових ринках. Працюємо далі над утвердженням України, як постачальника якісної продукції з високою доданою вартістю", - зазначив Коваль.
Нагадаємо
У квітні ціна тонни експорту агропродукції з України зросла до 443 доларів, що на 40% більше, ніж торік. Збільшення експорту продукції з доданою вартістю, зокрема біоетанолу, цьому сприяло.