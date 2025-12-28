Під Києвом сталося смертельне отруєння чадним газом через генератор у підвалі
У Броварах на Київщині одна людина загинула, ще одну госпіталізовано через отруєння чадним газом від генератора. Подія сталася в багатоквартирному будинку, де генератор працював у підвальному приміщенні.
Деталі
"Київщина: смертельне отруєння чадним газом через генератор у підвалі", - повідомили у ДСНС.
Як уточнили у ГУ ДСНС в області, внаслідок отруєння чадним газом загинув чоловік, ще одного госпіталізовано.
Як розповіли в управлінні, до Служби порятунку надійшло повідомлення про людей з ознаками отруєння чадним газом у багатоквартирному житловому будинку на вулиці Симона Петлюри у Броварах.
"По прибуттю рятувальники встановили, що в підвальному приміщенні квартири на першому поверсі перебували двоє чоловіків. Постраждалих винесли на свіже повітря та передали медикам. На жаль, чоловіка 1969 року народження врятувати не вдалося. Іншого чоловіка, 1991 року народження, з ознаками отруєння чадним газом госпіталізовано до медичного закладу", - вказали у ГУ ДСНС.
"Попередньо встановлено, що отруєння сталося внаслідок порушення правил безпеки під час використання електрогенератора, який працював у підвальному приміщенні багатоквартирного житлового будинку", - ідеться у повідомленні.
"Чадний газ - тихий убивця. Він невидимий, без запаху і смаку, але смертельно небезпечний навіть у невеликій концентрації" - наголосили у ДСНС.
А також закликали пам’ятати основні правила користування генераторами, які у ДСНС перелічили:
- використовуйте генератор лише на відкритому повітрі, не ближче ніж за 6 м від будівель;
- категорично заборонено встановлювати генератори в житлових приміщеннях, підвалах, гаражах, на балконах;
- не розміщуйте генератор біля вікон, дверей і вентиляційних отворів;
- слідкуйте, щоб вихлопні гази не потрапляли всередину будинку;
- заправляйте генератор лише після повного охолодження;
- встановіть сигналізатор чадного газу.
"Нехтування цими правилами коштує життя", - наголошують у ДСНС.
