09:00
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
05:38 • 10635 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 22731 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 37694 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 36450 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 29766 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 25564 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21398 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 42283 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 39714 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
Під Києвом сталося смертельне отруєння чадним газом через генератор у підвалі

Київ

 • 86 перегляди

У Броварах на Київщині одна людина загинула, ще одну госпіталізовано через отруєння чадним газом від генератора. Подія сталася в багатоквартирному будинку, де генератор працював у підвальному приміщенні.

У місті Бровари на Київщині одна людина загинула, ще одну госпіталізовано внаслідок отруєння чадним газом через генератор. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

"Київщина: смертельне отруєння чадним газом через генератор у підвалі", - повідомили у ДСНС. 

Як уточнили у ГУ ДСНС в області, внаслідок отруєння чадним газом загинув чоловік, ще одного госпіталізовано.

Як розповіли в управлінні, до Служби порятунку надійшло повідомлення про людей з ознаками отруєння чадним газом у багатоквартирному житловому будинку на вулиці Симона Петлюри у Броварах.

"По прибуттю рятувальники встановили, що в підвальному приміщенні квартири на першому поверсі перебували двоє чоловіків. Постраждалих винесли на свіже повітря та передали медикам. На жаль, чоловіка 1969 року народження врятувати не вдалося. Іншого чоловіка, 1991 року народження, з ознаками отруєння чадним газом госпіталізовано до медичного закладу", - вказали у ГУ ДСНС.

"Попередньо встановлено, що отруєння сталося внаслідок порушення правил безпеки під час використання електрогенератора, який працював у підвальному приміщенні багатоквартирного житлового будинку", - ідеться у повідомленні.

"Чадний газ - тихий убивця. Він невидимий, без запаху і смаку, але смертельно небезпечний навіть у невеликій концентрації" - наголосили у ДСНС.

А також закликали пам’ятати основні правила користування генераторами, які у ДСНС перелічили:

  • використовуйте генератор лише на відкритому повітрі, не ближче ніж за 6 м від будівель;
    • категорично заборонено встановлювати генератори в житлових приміщеннях, підвалах, гаражах, на балконах;
      • не розміщуйте генератор біля вікон, дверей і вентиляційних отворів;
        • слідкуйте, щоб вихлопні гази не потрапляли всередину будинку;
          • заправляйте генератор лише після повного охолодження;
            • встановіть сигналізатор чадного газу.

              "Нехтування цими правилами коштує життя", - наголошують у ДСНС.

              Алла Кіосак

