Под Киевом произошло смертельное отравление угарным газом из-за генератора в подвале
Киев • УНН
В Броварах Киевской области один человек погиб, еще один госпитализирован из-за отравления угарным газом от генератора. Происшествие случилось в многоквартирном доме, где генератор работал в подвальном помещении.
В городе Бровары Киевской области один человек погиб, еще один госпитализирован в результате отравления угарным газом из-за генератора. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
"Киевская область: смертельное отравление угарным газом из-за генератора в подвале", - сообщили в ГСЧС.
Как уточнили в ГУ ГСЧС в области, в результате отравления угарным газом погиб мужчина, еще один госпитализирован.
Как рассказали в управлении, в Службу спасения поступило сообщение о людях с признаками отравления угарным газом в многоквартирном жилом доме на улице Симона Петлюры в Броварах.
"По прибытии спасатели установили, что в подвальном помещении квартиры на первом этаже находились двое мужчин. Пострадавших вынесли на свежий воздух и передали медикам. К сожалению, мужчину 1969 года рождения спасти не удалось. Другой мужчина, 1991 года рождения, с признаками отравления угарным газом госпитализирован в медицинское учреждение", - указали в ГУ ГСЧС.
"Предварительно установлено, что отравление произошло в результате нарушения правил безопасности при использовании электрогенератора, который работал в подвальном помещении многоквартирного жилого дома", - говорится в сообщении.
"Угарный газ - тихий убийца. Он невидим, без запаха и вкуса, но смертельно опасен даже в небольшой концентрации" - подчеркнули в ГСЧС.
А также призвали помнить основные правила пользования генераторами, которые в ГСЧС перечислили:
- используйте генератор только на открытом воздухе, не ближе чем в 6 м от зданий;
- категорически запрещено устанавливать генераторы в жилых помещениях, подвалах, гаражах, на балконах;
- не размещайте генератор возле окон, дверей и вентиляционных отверстий;
- следите, чтобы выхлопные газы не попадали внутрь дома;
- заправляйте генератор только после полного охлаждения;
- установите сигнализатор угарного газа.
"Пренебрежение этими правилами стоит жизни", - подчеркивают в ГСЧС.
