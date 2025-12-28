$41.930.00
Под Киевом произошло смертельное отравление угарным газом из-за генератора в подвале

Киев • УНН

 • 1656 просмотра

В Броварах Киевской области один человек погиб, еще один госпитализирован из-за отравления угарным газом от генератора. Происшествие случилось в многоквартирном доме, где генератор работал в подвальном помещении.

Под Киевом произошло смертельное отравление угарным газом из-за генератора в подвале

В городе Бровары Киевской области один человек погиб, еще один госпитализирован в результате отравления угарным газом из-за генератора. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

"Киевская область: смертельное отравление угарным газом из-за генератора в подвале", - сообщили в ГСЧС.

Как уточнили в ГУ ГСЧС в области, в результате отравления угарным газом погиб мужчина, еще один госпитализирован.

Как рассказали в управлении, в Службу спасения поступило сообщение о людях с признаками отравления угарным газом в многоквартирном жилом доме на улице Симона Петлюры в Броварах.

"По прибытии спасатели установили, что в подвальном помещении квартиры на первом этаже находились двое мужчин. Пострадавших вынесли на свежий воздух и передали медикам. К сожалению, мужчину 1969 года рождения спасти не удалось. Другой мужчина, 1991 года рождения, с признаками отравления угарным газом госпитализирован в медицинское учреждение", - указали в ГУ ГСЧС.

"Предварительно установлено, что отравление произошло в результате нарушения правил безопасности при использовании электрогенератора, который работал в подвальном помещении многоквартирного жилого дома", - говорится в сообщении.

"Угарный газ - тихий убийца. Он невидим, без запаха и вкуса, но смертельно опасен даже в небольшой концентрации" - подчеркнули в ГСЧС.

А также призвали помнить основные правила пользования генераторами, которые в ГСЧС перечислили:

  • используйте генератор только на открытом воздухе, не ближе чем в 6 м от зданий;
    • категорически запрещено устанавливать генераторы в жилых помещениях, подвалах, гаражах, на балконах;
      • не размещайте генератор возле окон, дверей и вентиляционных отверстий;
        • следите, чтобы выхлопные газы не попадали внутрь дома;
          • заправляйте генератор только после полного охлаждения;
            • установите сигнализатор угарного газа.

              "Пренебрежение этими правилами стоит жизни", - подчеркивают в ГСЧС.

              Алла Киосак

