Пять человек госпитализированы: на Тернопольщине семья отравилась угарным газом из-за неисправного котла
Киев • УНН
На Тернопольщине в селе Суховцы пять человек, включая двух детей, госпитализированы из-за отравления угарным газом. Причиной стала негерметичность камеры сгорания твердотопливного котла.
В селе Суховцы Тернопольской области зафиксирован случай массового отравления угарным газом. Инцидент произошел 24 декабря около 20:30 в частном жилом доме. Среди пяти пострадавших – двое детей. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Детали
По предварительным данным ГСЧС, причиной накопления токсичного газа стала негерметичность камеры сгорания твердотопливного котла. Всех членов семьи госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.
Технические меры безопасности
Спасатели отмечают необходимость регулярной проверки исправности отопительных приборов, печей и дымоходов. Поскольку угарный газ не имеет цвета и запаха, специалисты рекомендуют устанавливать специальные сигнализаторы. Также обязательными условиями безопасной эксплуатации систем отопления является обеспечение постоянной вентиляции помещений и отказ от использования неисправных или самодельных обогревателей.
