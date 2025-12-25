$42.150.05
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила
Financial Times

Пять человек госпитализированы: на Тернопольщине семья отравилась угарным газом из-за неисправного котла

На Тернопольщине в селе Суховцы пять человек, включая двух детей, госпитализированы из-за отравления угарным газом. Причиной стала негерметичность камеры сгорания твердотопливного котла.

В селе Суховцы Тернопольской области зафиксирован случай массового отравления угарным газом. Инцидент произошел 24 декабря около 20:30 в частном жилом доме. Среди пяти пострадавших – двое детей. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным ГСЧС, причиной накопления токсичного газа стала негерметичность камеры сгорания твердотопливного котла. Всех членов семьи госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

Технические меры безопасности

Спасатели отмечают необходимость регулярной проверки исправности отопительных приборов, печей и дымоходов. Поскольку угарный газ не имеет цвета и запаха, специалисты рекомендуют устанавливать специальные сигнализаторы. Также обязательными условиями безопасной эксплуатации систем отопления является обеспечение постоянной вентиляции помещений и отказ от использования неисправных или самодельных обогревателей.

