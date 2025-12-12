$42.270.01
Трагедия под Киевом: семья погибла от отравления угарным газом, 4-летний мальчик в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 878 просмотра

В таунхаусе в Белогородке обнаружили без признаков жизни супругов и их 11-летнюю дочь. 4-летний сын находится в тяжелом состоянии, вероятная причина трагедии – отравление угарным газом из-за неисправности котла.

Трагедия под Киевом: семья погибла от отравления угарным газом, 4-летний мальчик в тяжелом состоянии

В таунхаусе под Киевом обнаружили без признаков жизни супругов и их малолетнюю дочь, в доме также находился их 4-летний сын в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в полиции Киевской области и добавили - предварительной причиной трагедии стало отравление угарным газом, передает УНН.

Детали

В полицию поступило сообщение от соседей о том, что в одном из таунхаусов в селе Белогородка они обнаружили без признаков жизни супругов и их малолетнюю дочь.

Правоохранители установили, что погибли 56-летний мужчина, 44-летняя женщина и их 11-летняя дочь. В доме также находился их 4-летний сын в тяжелом состоянии и с признаками обезвоживания.

Ребенка госпитализировали в больницу, медики оказывают необходимую помощь.

На Львовщине двое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом17.02.25, 10:56 • 21438 просмотров

Добавим

По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом, вероятно, вследствие неисправности газового котла отопления в частном доме. Окончательные выводы относительно причин происшествия предоставят соответствующие службы после проведения проверок и экспертиз.

Следователи Бучанского районного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по данному факту (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УКУ).

Полиция Киевщины призывает граждан быть бдительными, ведь угарный газ — невидим и опасен. Регулярно проверяйте исправность газовых приборов и вентиляцию в своих домах.

Антонина Туманова

