Трагедия под Киевом: семья погибла от отравления угарным газом, 4-летний мальчик в тяжелом состоянии
Киев • УНН
В таунхаусе в Белогородке обнаружили без признаков жизни супругов и их 11-летнюю дочь. 4-летний сын находится в тяжелом состоянии, вероятная причина трагедии – отравление угарным газом из-за неисправности котла.
В таунхаусе под Киевом обнаружили без признаков жизни супругов и их малолетнюю дочь, в доме также находился их 4-летний сын в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в полиции Киевской области и добавили - предварительной причиной трагедии стало отравление угарным газом, передает УНН.
Детали
В полицию поступило сообщение от соседей о том, что в одном из таунхаусов в селе Белогородка они обнаружили без признаков жизни супругов и их малолетнюю дочь.
Правоохранители установили, что погибли 56-летний мужчина, 44-летняя женщина и их 11-летняя дочь. В доме также находился их 4-летний сын в тяжелом состоянии и с признаками обезвоживания.
Ребенка госпитализировали в больницу, медики оказывают необходимую помощь.
Добавим
По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом, вероятно, вследствие неисправности газового котла отопления в частном доме. Окончательные выводы относительно причин происшествия предоставят соответствующие службы после проведения проверок и экспертиз.
Следователи Бучанского районного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по данному факту (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УКУ).
Полиция Киевщины призывает граждан быть бдительными, ведь угарный газ — невидим и опасен. Регулярно проверяйте исправность газовых приборов и вентиляцию в своих домах.