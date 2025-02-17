На Львовщине двое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом

17 февраля в селе Большие Грибовичи, что на Львовщине, двое детей отравились угарным газом. Их госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, пишет УНН.

17 февраля около 02:53 час. в частном одноэтажном доме в Великих Грибовичах отравились угарным газом двое детей в возрасте 7 и 10 лет, - говорится в сообщении.

Детали

Пострадавших в состоянии средней тяжести медики доставили в больницу.

Всего с начала 2025 года это уже 11-й случай отравления угарным газом во Львовской общине, в результате которых пострадали 26 человек, из них 11 - дети. К сожалению, 2 человека погибли.

Напомним

В январе 2025 года в Украине зафиксировано 46 случаев отравления угарным газом, из них 20 - среди детей. Больше всего случаев зарегистрировано в Черновицкой и Львовской областях, один человек погиб.