В Україні почастішали випадки отруєння чадним газом: 46 випадків за січень

У січні 2025 року кількість випадків збільшилась до понад чотирьох десятків.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

Деталі

Кількість випадків отруєння людей чадним газом і продуктами горіння в Україні зростає, інформує МОЗ.

У січні 2025 року кількість випадків зросла до 46, з яких 20 отруєнь — серед дітей. Одна людина загинула, решта отримали необхідну меддопомогу та пройшли лікування.

Найбільше випадків за даними центрів екстреної медичної допомоги зафіксували у Чернівецькій та Львівській областях.

За даними статистики, наприкінці 2024 року, у грудні було зафіксовано 11 випадків отруєння чадним газом, серед них летальних випадків - 5.

Важливі поради

Найбільша небезпека полягає в тому, що чадний газ не має кольору, запаху чи смаку. Саме тому іноді його називають "тихим убивцею".

Без спеціальних детекторів його неможливо визначити, але він може бути смертельним і впливає на організм людини навіть у невеликих концентраціях.

МОЗ інформує про основні симптоми, на які слід звернути увагу, щоб вчасно зреагувати у випадку отруєння.

Серед них:

Здебільшого до отруєння людей чадним газом та продуктами горіння взимку призводять порушення правил влаштування й експлуатації генераторів, печей та обігрівальних приладів. Від об’єму та часу, впродовж якого людина вдихає чадний газ, залежить ступінь отруєння та вираженість симптомів. Проте реакція на отруєння чадним газом може розвинутися й упродовж дуже короткого проміжку часу.