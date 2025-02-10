В Україні почастішали випадки отруєння чадним газом: 46 випадків за січень
Київ • УНН
У січні 2025 року в Україні зафіксовано 46 випадків отруєння чадним газом, з них 20 - серед дітей. Найбільше випадків зареєстровано у Чернівецькій та Львівській областях, одна людина загинула.
У січні 2025 року кількість випадків збільшилась до понад чотирьох десятків.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.
Деталі
Кількість випадків отруєння людей чадним газом і продуктами горіння в Україні зростає, інформує МОЗ.
У січні 2025 року кількість випадків зросла до 46, з яких 20 отруєнь — серед дітей. Одна людина загинула, решта отримали необхідну меддопомогу та пройшли лікування.
Найбільше випадків за даними центрів екстреної медичної допомоги зафіксували у Чернівецькій та Львівській областях.
За даними статистики, наприкінці 2024 року, у грудні було зафіксовано 11 випадків отруєння чадним газом, серед них летальних випадків - 5.
Важливі поради
Найбільша небезпека полягає в тому, що чадний газ не має кольору, запаху чи смаку. Саме тому іноді його називають "тихим убивцею".
Без спеціальних детекторів його неможливо визначити, але він може бути смертельним і впливає на організм людини навіть у невеликих концентраціях.
МОЗ інформує про основні симптоми, на які слід звернути увагу, щоб вчасно зреагувати у випадку отруєння.
Серед них:
- головний біль,
- нудота,
- прискорене дихання,
- слабкість,
- відчуття втоми і запаморочення.
Здебільшого до отруєння людей чадним газом та продуктами горіння взимку призводять порушення правил влаштування й експлуатації генераторів, печей та обігрівальних приладів. Від об’єму та часу, впродовж якого людина вдихає чадний газ, залежить ступінь отруєння та вираженість симптомів. Проте реакція на отруєння чадним газом може розвинутися й упродовж дуже короткого проміжку часу.
Нагадаємо
У селі Чагор на Буковині 4 особи отруїлися чадним газом через неправильне використання опалювальної печі на дровах. Усіх постраждалих було госпіталізовано до лікарні.
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