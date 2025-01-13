Чотири людини отруїлися чадним газом на Буковині: як уникнути подібних трагедій

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Київ • УНН

 • 23680 перегляди

У селі Чагор на Буковині 4 особи отруїлися чадним газом через неправильне використання опалювальної печі на дровах. Усіх постраждалих було госпіталізовано до лікарні.

У селі Чагор Чернівецької області 4 людини отруїлися чадним газом через ймовірно неправильне використання опалювальної печі, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.

 Деталі

Постраждалих госпіталізували до лікарні. 

Як вказали в ДСНС, попередня причина отруєння– неправильне використання опалювальної печі на дровах.

Щоб уникнути подібних випадків рятувальники просять:

  • Не використовувати газові прилади для обігріву кімнат та не залишайте їх увімкненими без нагляду.
    • Регулярно перевіряти справність газових приладів і вентиляційних каналів.
      • Якщо користуєтесь пічним опаленням, регулярно прочищати димохід та слідкуйте за його цілісністю.
        • Встановити детектор чадного газу у вашому помешканні.

          Нагадаємо

          У грудні 2024 року в Україні було зафіксовано 11 випадків отруєння чадним газом, 5 людей загинули. ДСНС повідомляє про 756 випадків займань через порушення правил експлуатації обігрівачів.

          Тетяна Краєвська

          Тетяна Краєвська

          Кримінал та НП
          derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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