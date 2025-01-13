Чотири людини отруїлися чадним газом на Буковині: як уникнути подібних трагедій
Київ • УНН
У селі Чагор на Буковині 4 особи отруїлися чадним газом через неправильне використання опалювальної печі на дровах. Усіх постраждалих було госпіталізовано до лікарні.
У селі Чагор Чернівецької області 4 людини отруїлися чадним газом через ймовірно неправильне використання опалювальної печі, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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Постраждалих госпіталізували до лікарні.
Як вказали в ДСНС, попередня причина отруєння– неправильне використання опалювальної печі на дровах.
Щоб уникнути подібних випадків рятувальники просять:
- Не використовувати газові прилади для обігріву кімнат та не залишайте їх увімкненими без нагляду.
- Регулярно перевіряти справність газових приладів і вентиляційних каналів.
- Якщо користуєтесь пічним опаленням, регулярно прочищати димохід та слідкуйте за його цілісністю.
- Встановити детектор чадного газу у вашому помешканні.
Нагадаємо
У грудні 2024 року в Україні було зафіксовано 11 випадків отруєння чадним газом, 5 людей загинули. ДСНС повідомляє про 756 випадків займань через порушення правил експлуатації обігрівачів.