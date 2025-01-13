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Четыре человека отравились угарным газом на Буковине: как избежать подобных трагедий

Киев  •  УНН

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В селе Чагор на Буковине 4 человека отравились угарным газом из-за неправильного использования отопительной печи на дровах. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.

В селе Чагор Черновицкой области 4 человека отравились угарным газом из-за вероятно неправильного использования отопительной печи, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

 Детали

Пострадавших госпитализировали в больницу. 

Как указали в ГСЧС, предварительная причина отравления - неправильное использование отопительной печи на дровах.

Во избежание подобных случаев спасатели просят:

  • Не использовать газовые приборы для обогрева комнат и не оставляйте их включенными без присмотра.
    • Регулярно проверять исправность газовых приборов и вентиляционных каналов.
      • Если пользуетесь печным отоплением, регулярно прочищайте дымоход и следите за его целостностью.
        • Установить детектор угарного газа в вашем доме.

          Напомним

          В декабре 2024 года в Украине было зафиксировано 11 случаев отравления угарным газом, 5 человек погибли. ГСЧС сообщает о 756 случаях возгораний из-за нарушения правил эксплуатации обогревателей.

          Татьяна Краевская

          Татьяна Краевская

          Криминал и ЧП
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