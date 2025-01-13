Четыре человека отравились угарным газом на Буковине: как избежать подобных трагедий

В селе Чагор Черновицкой области 4 человека отравились угарным газом из-за вероятно неправильного использования отопительной печи, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Пострадавших госпитализировали в больницу.

Как указали в ГСЧС, предварительная причина отравления - неправильное использование отопительной печи на дровах.

Во избежание подобных случаев спасатели просят:

Не использовать газовые приборы для обогрева комнат и не оставляйте их включенными без присмотра.

Регулярно проверять исправность газовых приборов и вентиляционных каналов.

Если пользуетесь печным отоплением, регулярно прочищайте дымоход и следите за его целостностью.

Установить детектор угарного газа в вашем доме.

Напомним

В декабре 2024 года в Украине было зафиксировано 11 случаев отравления угарным газом, 5 человек погибли. ГСЧС сообщает о 756 случаях возгораний из-за нарушения правил эксплуатации обогревателей.