Четыре человека отравились угарным газом на Буковине: как избежать подобных трагедий
Киев • УНН
В селе Чагор на Буковине 4 человека отравились угарным газом из-за неправильного использования отопительной печи на дровах. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.
В селе Чагор Черновицкой области 4 человека отравились угарным газом из-за вероятно неправильного использования отопительной печи, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Пострадавших госпитализировали в больницу.
Как указали в ГСЧС, предварительная причина отравления - неправильное использование отопительной печи на дровах.
Во избежание подобных случаев спасатели просят:
- Не использовать газовые приборы для обогрева комнат и не оставляйте их включенными без присмотра.
- Регулярно проверять исправность газовых приборов и вентиляционных каналов.
- Если пользуетесь печным отоплением, регулярно прочищайте дымоход и следите за его целостностью.
- Установить детектор угарного газа в вашем доме.
Напомним
В декабре 2024 года в Украине было зафиксировано 11 случаев отравления угарным газом, 5 человек погибли. ГСЧС сообщает о 756 случаях возгораний из-за нарушения правил эксплуатации обогревателей.