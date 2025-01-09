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ДСНС: у грудні зафіксовано 11 отруєнь чадним газом, п’ять осіб загинули

ДСНС: у грудні зафіксовано 11 отруєнь чадним газом, п’ять осіб загинули

Київ • УНН

 • 26532 перегляди

У грудні 2024 року в Україні зафіксовано 11 випадків отруєння чадним газом, 5 людей загинули. ДСНС повідомляє про 756 випадків займань через порушення правил експлуатації обігрівачів.

В Україні зростає кількість випадків отруєння людей чадним газом і продуктами горіння. Зокрема у грудні 2024 зафіксовано 11 випадків отруєння чадним газом. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

За даними служби екстреної медичної допомоги, у грудні зафіксовано 11 випадків отруєння чадним газом.  

Пʼять дорослих — загинули. Ще шість постраждалих отримали всю необхідну медичну допомогу, загрози для їх здоров’я наразі немає

- йдеться у повідомленні.

Причинами таких трагедій часто є пожежі, спричинені порушенням правил облаштування й експлуатації печей та обігрівачів. 

За даними ДСНС, у грудні 2024 року зафіксовано близько 756 випадків подібних займань, що становить 20% від загальної кількості пожеж. 

Нагадаємо

За перший тиждень 2025 року в Україні сталося 865 побутових пожеж, що на 32% більше ніж торік. Внаслідок пожеж загинуло 55 людей, що на 41% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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