ДСНС: у грудні зафіксовано 11 отруєнь чадним газом, п’ять осіб загинули
Київ • УНН
У грудні 2024 року в Україні зафіксовано 11 випадків отруєння чадним газом, 5 людей загинули. ДСНС повідомляє про 756 випадків займань через порушення правил експлуатації обігрівачів.
В Україні зростає кількість випадків отруєння людей чадним газом і продуктами горіння. Зокрема у грудні 2024 зафіксовано 11 випадків отруєння чадним газом. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.
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За даними служби екстреної медичної допомоги, у грудні зафіксовано 11 випадків отруєння чадним газом.
Пʼять дорослих — загинули. Ще шість постраждалих отримали всю необхідну медичну допомогу, загрози для їх здоров’я наразі немає
Причинами таких трагедій часто є пожежі, спричинені порушенням правил облаштування й експлуатації печей та обігрівачів.
За даними ДСНС, у грудні 2024 року зафіксовано близько 756 випадків подібних займань, що становить 20% від загальної кількості пожеж.
Нагадаємо
За перший тиждень 2025 року в Україні сталося 865 побутових пожеж, що на 32% більше ніж торік. Внаслідок пожеж загинуло 55 людей, що на 41% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.