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Різке зростання смертності від побутових пожеж зафіксовано на початку року - ДСНС

Київ • УНН

 • 22643 перегляди

За перший тиждень 2025 року в Україні сталося 865 побутових пожеж, що на 32% більше ніж торік. Внаслідок пожеж загинуло 55 людей, що на 41% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

В останні дні 2024 року та на початку 2025 року зафіксоване значне зростання побутових пожеж в Україні, які забрали життя 55 громадян. Лише 1 січня в Україні загинули 14 людей, що вдвічі більше, ніж торік. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, пише УНН.

Деталі

"За ці дні значно збільшилася кількість побутових пожеж. Якщо казати про цифри, то 865 пожеж сталося у 2025 році, у порівнянні з 653 пожежами в 2024 році за цей же період, фактично з 31 грудня по 6 січня. Це на 32% більше, ніж торік. На жаль, за цей період 55 людей загинули, це плюс 41%. Фактично за 8 днів 55 людей загинули від побутових пожеж", - сказав Хорунжий.

З його слів, якщо казати про цей же період у 2024 році, то тоді 39 людей загинули. "Тобто збільшення йде на 41%", - зазначив Хорунжий.

"Постраждалих 31 людина проти 27 людей за такий же період минулого року, тобто близько 15% збільшення кількості постраждалих. І йдеться саме про побутові пожежі", - вказав він.

"Лише 1 січня 2025 року загинули на пожежах 14 осіб, в один день по Україні. Минулого року ця цифра складала 7 осіб. Тобто збільшення на 100%", - зазначив він.

За словами Хорунжого, серед основних причин пожеж – коротке замикання електромереж, порушення правил експлуатації пічного опалення.

В Україні сталося понад 9500 пожеж через проблеми з електромережами: є жертви13.12.24, 11:42 • 13135 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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