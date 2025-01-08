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Резкий рост смертности от бытовых пожаров зафиксирован в начале года - ГСЧС

Резкий рост смертности от бытовых пожаров зафиксирован в начале года - ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 1395 просмотра

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За первую неделю 2025 года в Украине произошло 865 бытовых пожаров, что на 32% больше чем в прошлом году. В результате пожаров погибло 55 человек, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В последние дни 2024 года и в начале 2025 года зафиксирован значительный рост бытовых пожаров в Украине, которые унесли жизни 55 граждан. Только 1 января в Украине погибли 14 человек, что вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, пишет УНН.

Детали

"За эти дни значительно увеличилось количество бытовых пожаров. Если говорить о цифрах, то 865 пожаров произошло в 2025 году, по сравнению с 653 пожарами в 2024 году за этот же период, фактически с 31 декабря по 6 января. Это на 32% больше, чем в прошлом году. К сожалению, за этот период 55 человек погибли, это плюс 41%. Фактически за 8 дней 55 человек погибли от бытовых пожаров", - сказал Хорунжий.

По его словам, если говорить об этом же периоде в 2024 году, то тогда 39 человек погибли. "То есть увеличение идет на 41%", - отметил Хорунжий.

"Пострадавших 31 человек против 27 человек за такой же период прошлого года, то есть около 15% увеличение количества пострадавших. И речь идет именно о бытовых пожарах", - указал он.

"Только 1 января 2025 года погибли на пожарах 14 человек, в один день по Украине. В прошлом году эта цифра составляла 7 человек. То есть увеличение на 100%", - отметил он.

По словам Хорунжего, среди основных причин пожаров - короткое замыкание электросетей, нарушение правил эксплуатации печного отопления.

В Украине произошло более 9500 пожаров из-за проблем с электросетями: есть жертвы13 дек. 2024, 09:42 • 12809 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
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