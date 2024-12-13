В Украине произошло более 9500 пожаров из-за проблем с электросетями: есть жертвы

ukenru
Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
08:08 • 38055 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 109897 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 122836 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 126833 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 132384 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 198366 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 149675 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
 • 198642 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
 • 128156 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
 • 113766 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Все замороженные активы рф в Евросоюзе следует направить Украине - глава дипломатии ЕС Кая Каллас

Все замороженные активы рф в Евросоюзе следует направить Украине - глава дипломатии ЕС Кая Каллас

 • 106952 просмотра
Центры по "переписыванию" истории о Второй мировой войне россияне открыли на ВОТ Донецкой области

Центры по "переписыванию" истории о Второй мировой войне россияне открыли на ВОТ Донецкой области

 • 106989 просмотра
Стратегические бомбардировщики Ту-95мс поднялись в воздух с аэродрома Оленья - ПС

Стратегические бомбардировщики Ту-95мс поднялись в воздух с аэродрома Оленья - ПС

 • 102278 просмотра
Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа

Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа

 • 105311 просмотра
В Крыму задержали двух железнодорожников по подозрению в шпионаже в пользу Украины - "АТЭШ"

В Крыму задержали двух железнодорожников по подозрению в шпионаже в пользу Украины - "АТЭШ"

04:54 • 97554 просмотра
публикации
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
Эксклюзив

08:08 • 38055 просмотра
Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

 • 123005 просмотра
Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

 • 125064 просмотра
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

 • 198366 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

 • 198642 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

08:57 • 11217 просмотра
Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

08:15 • 31077 просмотра
"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

07:59 • 28884 просмотра
Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

 • 97894 просмотра
Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

 • 103903 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В Украине произошло более 9500 пожаров из-за проблем с электросетями: есть жертвы

В Украине произошло более 9500 пожаров из-за проблем с электросетями: есть жертвы

Киев  •  УНН

 • 2660 просмотра

Read in English

С начала 2024 года в Украине зафиксировано более 9500 пожаров из-за аварийных режимов работы электросетей. В результате пожаров погибли 12 человек, в том числе один ребенок, 83 человека получили ранения.

С начала 2024 года в Украине из-за аварийных режимов работы электросетей произошло более 9500 пожаров, в результате которых погибли 12 человек. Об этом рассказал спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

"С начала 2024 года в результате аварийных режимов работы электросетей возникло более 9500 пожаров", - сказал Хорунжий.

По его словам, от приборов, которые аккумулируют электроэнергию, произошло 311 пожаров, от генераторов - 90 и от газовых баллончиков - более 103 пожаров. 

"Что касается пострадавших, то погибли 12 человек, среди них есть один ребенок, и 83 получили ранения, из них 5 детей", - добавил он.

Напомним 

В Днепропетровской области во время пожара погибла четырехлетняя девочка.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ukrainaУкраина