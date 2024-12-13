В Украине произошло более 9500 пожаров из-за проблем с электросетями: есть жертвы
Киев • УНН
С начала 2024 года в Украине зафиксировано более 9500 пожаров из-за аварийных режимов работы электросетей. В результате пожаров погибли 12 человек, в том числе один ребенок, 83 человека получили ранения.
С начала 2024 года в Украине из-за аварийных режимов работы электросетей произошло более 9500 пожаров, в результате которых погибли 12 человек. Об этом рассказал спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.
Детали
"С начала 2024 года в результате аварийных режимов работы электросетей возникло более 9500 пожаров", - сказал Хорунжий.
По его словам, от приборов, которые аккумулируют электроэнергию, произошло 311 пожаров, от генераторов - 90 и от газовых баллончиков - более 103 пожаров.
"Что касается пострадавших, то погибли 12 человек, среди них есть один ребенок, и 83 получили ранения, из них 5 детей", - добавил он.
Напомним
В Днепропетровской области во время пожара погибла четырехлетняя девочка.