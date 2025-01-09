ГСЧС: в декабре зафиксировано 11 отравлений угарным газом, пять человек погибли
Киев • УНН
В декабре 2024 года в Украине зафиксировано 11 случаев отравления угарным газом, 5 человек погибли. ГСЧС сообщает о 756 случаях возгораний из-за нарушения правил эксплуатации обогревателей.
В Украине растет количество случаев отравления людей угарным газом и продуктами горения. В частности в декабре 2024 зафиксировано 11 случаев отравления угарным газом. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Детали
По данным службы экстренной медицинской помощи, в декабре зафиксировано 11 случаев отравления угарным газом.
Пять взрослых - погибли. Еще шесть пострадавших получили всю необходимую медицинскую помощь, угрозы для их здоровья пока нет
Причинами таких трагедий часто являются пожары, вызванные нарушением правил обустройства и эксплуатации печей и обогревателей.
По данным ГСЧС, в декабре 2024 года зафиксировано около 756 случаев подобных возгораний, что составляет 20% от общего количества пожаров.
Напомним
За первую неделю 2025 года в Украине произошло 865 бытовых пожаров, что на 32% больше чем в прошлом году. В результате пожаров погибло 55 человек, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.