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В Украине участились случаи отравления угарным газом: 46 случаев за январь

В Украине участились случаи отравления угарным газом: 46 случаев за январь

Киев  •  УНН

 • 6265 просмотра

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В январе 2025 года в Украине зафиксировано 46 случаев отравления угарным газом, из них 20 - среди детей. Больше всего случаев зарегистрировано в Черновицкой и Львовской областях, один человек погиб.

В январе 2025 года количество случаев увеличилось до более четырех десятков.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Детали

Количество случаев отравления людей угарным газом и продуктами горения в Украине растет, информирует Минздрав.

В январе 2025 года количество случаев возросло до 46, из которых 20 отравлений - среди детей. Один человек погиб, остальные получили необходимую медпомощь и прошли лечение.

- говорится в сообщении. 

Больше всего случаев по данным центров экстренной медицинской помощи зафиксировали в Черновицкой и Львовской областях.

По данным статистики, в конце 2024 года, в декабре было зафиксировано 11 случаев отравления угарным газом, среди них летальных случаев - 5.

Важные советы

Наибольшая опасность заключается в том, что угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса. Именно поэтому иногда его называют "тихим убийцей".

Без специальных детекторов его невозможно определить, но он может быть смертельным и влияет на организм человека даже в небольших концентрациях.

Минздрав информирует об основных симптомах, на которые следует обратить внимание, чтобы вовремя среагировать в случае отравления.

Среди них:

  • головная боль, 
    • тошнота, 
      • учащенное дыхание, 
        • слабость, 
          • ощущение усталости и головокружения. 

            В основном к отравлению людей угарным газом и продуктами горения зимой приводят нарушения правил устройства и эксплуатации генераторов, печей и обогревательных приборов. От объема и времени, в течение которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и выраженность симптомов. Однако реакция на отравление угарным газом может развиться и в течение очень короткого промежутка времени.

            Напомним,

            В селе Чагор на Буковине 4 человека отравились угарным газом из-за неправильного использования отопительной печи на дровах. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.

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            Игорь Тележников

            Игорь Тележников

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