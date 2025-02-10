В Украине участились случаи отравления угарным газом: 46 случаев за январь

В январе 2025 года количество случаев увеличилось до более четырех десятков.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Детали

Количество случаев отравления людей угарным газом и продуктами горения в Украине растет, информирует Минздрав.

В январе 2025 года количество случаев возросло до 46, из которых 20 отравлений - среди детей. Один человек погиб, остальные получили необходимую медпомощь и прошли лечение.

Больше всего случаев по данным центров экстренной медицинской помощи зафиксировали в Черновицкой и Львовской областях.

По данным статистики, в конце 2024 года, в декабре было зафиксировано 11 случаев отравления угарным газом, среди них летальных случаев - 5.

Важные советы

Наибольшая опасность заключается в том, что угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса. Именно поэтому иногда его называют "тихим убийцей".

Без специальных детекторов его невозможно определить, но он может быть смертельным и влияет на организм человека даже в небольших концентрациях.

Минздрав информирует об основных симптомах, на которые следует обратить внимание, чтобы вовремя среагировать в случае отравления.

Среди них:

В основном к отравлению людей угарным газом и продуктами горения зимой приводят нарушения правил устройства и эксплуатации генераторов, печей и обогревательных приборов. От объема и времени, в течение которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и выраженность симптомов. Однако реакция на отравление угарным газом может развиться и в течение очень короткого промежутка времени.