ГСЧС спасли ребенка из пожара в Кривом Роге: еще есть пострадавшие

ukenru
Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
05:21 • 71617 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 109343 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 117813 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 122427 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 113409 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 123891 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 127118 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 127993 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 127814 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 117960 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Из-за обработки номера от клопов в отеле Шри-Ланки умерли две туристки

Из-за обработки номера от клопов в отеле Шри-Ланки умерли две туристки

9 февраля, 01:47 • 42575 просмотра
Три дня блуждали в горах: пограничники задержали уклонистов

Три дня блуждали в горах: пограничники задержали уклонистов

9 февраля, 02:36 • 49778 просмотра
Дроны атаковали Воронежскую область рф

Дроны атаковали Воронежскую область рф

9 февраля, 03:09 • 27610 просмотра
Канал ABC приостанавливает женский спин-офф "Холостяка": что известно о будущем шоу

Канал ABC приостанавливает женский спин-офф "Холостяка": что известно о будущем шоу

9 февраля, 03:35 • 46152 просмотра
ISW: Северная Корея использует войну в Украине для испытания своего военного потенциала

ISW: Северная Корея использует войну в Украине для испытания своего военного потенциала

04:05 • 27150 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 143814 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 149233 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 160440 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 221029 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 232426 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

8 февраля, 15:57 • 117814 просмотра
Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

8 февраля, 14:59 • 122427 просмотра
FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

7 февраля, 16:21 • 112731 просмотра
Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

7 февраля, 14:46 • 117176 просмотра
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

7 февраля, 07:42 • 138834 просмотра
Актуальное
ГСЧС спасли ребенка из пожара в Кривом Роге: еще есть пострадавшие

ГСЧС спасли ребенка из пожара в Кривом Роге: еще есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 1849 просмотра

Read in English

В Кривом Роге во время пожара в девятиэтажном доме спасатели эвакуировали 13 человек и спасли ребенка. Пострадали три человека - две женщины и мужчина.

В Кривом Роге произошел ночной пожар в девятиэтажном доме, во время которого спасатели эвакуировали 13 человек и спасли ребенка.

Пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Ночью в одном из районов Кривого Рога загорелась квартира в девятиэтажном жилом доме. Огонь охватил вещи домашнего обихода.

Image

Спасатели эвакуировали 13 человек, в том числе спасли ребенка. В результате пожара пострадали две женщины и один мужчина.

Image

Огонь ликвидирован.

Напомним 

В Кировоградской области из-за пожара в частном домев погибла 14-летняя девочка.

В Ровенской области перевернулась автоцистерна с опасным грузом, угрозы химического загрязнения нет - ГСЧС08.02.25, 13:05 • 24139 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Общество
ukrainaУкраина
krivoi-rogКривой Рог

Обратиться по вопросам размещения рекламы