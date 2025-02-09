ГСЧС спасли ребенка из пожара в Кривом Роге: еще есть пострадавшие
Киев • УНН
В Кривом Роге во время пожара в девятиэтажном доме спасатели эвакуировали 13 человек и спасли ребенка. Пострадали три человека - две женщины и мужчина.
В Кривом Роге произошел ночной пожар в девятиэтажном доме, во время которого спасатели эвакуировали 13 человек и спасли ребенка.
Пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Ночью в одном из районов Кривого Рога загорелась квартира в девятиэтажном жилом доме. Огонь охватил вещи домашнего обихода.
Спасатели эвакуировали 13 человек, в том числе спасли ребенка. В результате пожара пострадали две женщины и один мужчина.
Огонь ликвидирован.
Напомним
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