В Ровенской области перевернулась автоцистерна с опасным грузом, угрозы химического загрязнения нет - ГСЧС
Киев • УНН
Возле села Карпиловка перевернулась грузовая автоцистерна MAN, перевозившая минеральные удобрения. Спасатели подтвердили отсутствие утечки и химического загрязнения, водитель передан медикам.
Возле Карпиловки в Ровенской области перевернулась автоцистерна с минеральными удобрениями, угрозы химического загрязнения нет, сообщили в ГУ ГСЧС в области в субботу, пишет УНН.
Детали
Сообщение о том, что вблизи села Карпиловка Ровенского р-на перевернулась автоцистерна, спасатели получили 7 февраля в 16:01.
На месте сотрудники ГСЧС отключили клеммы акамуляторных батарей.
Спасатели-химики провели химическую разведку на выявление в воздухе опасных химических веществ с помощью переносных газоанализаторов. Все показатели в норме, цистерна герметична. Известно, что грузовая автоцистерна MAN перевозила минудобрения
До прибытия спасателей водитель, как указано, был передан работникам скорой. Его состояние оценивали врачи.
Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.
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