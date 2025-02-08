В Ровенской области перевернулась автоцистерна с опасным грузом, угрозы химического загрязнения нет - ГСЧС

Возле Карпиловки в Ровенской области перевернулась автоцистерна с минеральными удобрениями, угрозы химического загрязнения нет, сообщили в ГУ ГСЧС в области в субботу, пишет УНН.

Детали

Сообщение о том, что вблизи села Карпиловка Ровенского р-на перевернулась автоцистерна, спасатели получили 7 февраля в 16:01.

На месте сотрудники ГСЧС отключили клеммы акамуляторных батарей.

Спасатели-химики провели химическую разведку на выявление в воздухе опасных химических веществ с помощью переносных газоанализаторов. Все показатели в норме, цистерна герметична. Известно, что грузовая автоцистерна MAN перевозила минудобрения