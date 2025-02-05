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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

Киев  •  УНН

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6 февраля западные регионы Украины могут столкнуться с ухудшением качества воздуха из-за облака пыли из Польши. Больше всего пострадают Львовская и Тернопольская области, где показатели загрязнения достигнут 40-60 единиц.

6 февраля западные регионы Украины могут почувствовать ухудшение качества воздуха из-за перемещения загрязненного облака пыли с западной стороны, в частности с территории Польши. Причинами загрязнения являются как природные факторы, так и промышленные выбросы, пишет УНН.

Больше всего пострадают Львовская и Тернопольская области, где показатели загрязнения достигнут 40-60 единиц.

Пылевые бури и выбросы вредных веществ приводят к значительному росту концентрации мелких частиц в воздухе. Они легко проникают в дыхательные пути и могут попадать в кровоток, что повышает риск проблем со здоровьем. При таких условиях рекомендуется минимизировать пребывание на открытом воздухе.

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Как распознать загрязнение?

Во время пылевой бури воздух становится мутным и напоминает смог. Видимость заметно ухудшается, а солнечный свет выглядит приглушенным. Если уровень загрязнения высокий, пылевое облако может приобретать сероватый или буро-желтый оттенок, окутывая местность плотной завесой.

Последствия для здоровья

Кроме того, загрязнение воздуха имеет серьезные последствия для здоровья, особенно для дыхательной системы. Мелкодисперсные частицы и токсичные газы легко проникают в легкие, вызывая кашель, одышку, обострение астмы, бронхиты и хронические заболевания органов дыхания.

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Не менее опасно влияние загрязненного воздуха на сердечно-сосудистую систему. Вдыхание вредных веществ может вызывать повышение артериального давления, увеличивать риск сердечных приступов и инсультов, поскольку токсичные частицы способны проникать в кровеносную систему и вызывать воспалительные процессы.

Ослабление иммунитета также является следствием длительного воздействия загрязненного воздуха. Организм становится более уязвимым к вирусам, бактериям и воспалительным процессам, что может привести к частым заболеваниям и длительному восстановлению после них.

Вредные вещества в воздухе могут влиять на нервную систему, вызывая головную боль, головокружение, усталость и ухудшение концентрации. В долгосрочной перспективе это может привести к нарушениям памяти и снижению когнитивных функций.

Также есть серьезный риск развития онкологических заболеваний. Длительное воздействие канцерогенных веществ, тяжелых металлов и мелких частиц в воздухе может провоцировать возникновение злокачественных опухолей.

Загрязненный воздух негативно сказывается на состоянии глаз и кожи. Раздражение слизистых оболочек, покраснение, аллергические реакции, сухость и воспалительные процессы могут быть постоянной проблемой в условиях высокого уровня загрязнения.

Отдельную угрозу загрязненный воздух представляет для репродуктивного здоровья. Токсичные вещества могут влиять на фертильность, повышать риск осложнений во время беременности и негативно сказываться на развитии плода.

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Столице это загрязнение пока не угрожает, отметила руководитель лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского Нина Ротач в комментарии УНН.

«Пока облака нет, погода солнечная и хорошая. Загрязнение в Киеве есть каждый день, но оно не слишком высокое. Мы проводим измерения ежедневно, но по состоянию на сегодня ничего критического не зафиксировали», - сказала Ротач.

Она добавила, что в Киеве наибольшее загрязнение вызывают выбросы автотранспорта - около 80%, а также предприятия, которые сейчас работают.

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Как защищать себя от загрязненного воздуха?

1. Минимизируйте пребывание на открытом воздухе - особенно в часы, когда уровень пыли и загрязнений самый высокий.

2. Закрывайте окна и двери - используйте увлажнители или очистители воздуха с HEPA-фильтрами для поддержания чистоты в помещении.

3. Надевайте респиратор - для выхода на улицу выбирайте маски класса FFP2 или FFP3, которые эффективно фильтруют вредные частицы.

4. Пейте больше воды - это помогает увлажнять слизистые оболочки и уменьшать влияние вредных веществ.

5. Используйте капли для глаз - они помогут снять раздражение, вызванное пылью и токсичными веществами в воздухе.

6. Следите за качеством воздуха - проверяйте актуальные показатели через мобильные приложения и сайты, в частности SaveEcoBot или приложение «Киев Цифровой».

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Война тоже влияет на качество воздуха

Война существенно влияет на состояние воздуха, вызывая дополнительные выбросы вредных веществ. Основными источниками загрязнения являются лесные и бытовые пожары, горение нефтепродуктов, артиллерийские и ракетные обстрелы, а также обезвреживание вражеских боеприпасов.

Ухудшение качества воздуха происходит в двух направлениях. Прямое влияние связано с детонацией боеприпасов, взрывами ракет, использованием артиллерии и авиаударов. Косвенное - следствием пожаров в природных экосистемах, уничтожением нефтебаз и промышленных объектов.

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Несмотря на разнообразие боеприпасов, их строение похоже: заряд и детонатор. При взрыве эти компоненты высвобождают в окружающую среду целый ряд химических веществ, которые отравляют атмосферу. Это происходит и в случае сбития ракеты силами ПВО - даже если она не попадает в цель, ее фрагменты оставляют в воздухе опасные соединения.

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Современные взрывчатые вещества содержат азотные соединения, которые при детонации окисляются, выбрасывая в атмосферу угарный газ, серу, углекислый газ, свинец, сажу и другие химические элементы.

Некоторые из этих веществ являются особо опасными. Например, гептил, используемый в ракетном топливе, поражает нервную систему, дыхательные пути и слизистые оболочки.

Даже нетоксичные выбросы, хотя и не имеют мгновенного влияния на здоровье, могут существенно нарушать естественный баланс атмосферы и вызывать долгосрочные экологические последствия.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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