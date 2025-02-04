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Диагностирование рака легких растет среди людей, которые никогда не курили: ученые ищут причину

Диагностирование рака легких растет среди людей, которые никогда не курили: ученые ищут причину

Киев  •  УНН

 • 7658 просмотра

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Рак легких среди людей, которые никогда не курили, стал пятой причиной смерти от рака в мире. Исследователи связывают рост случаев с загрязнением воздуха, которое вызвало 200 000 случаев аденокарциномы в 2022 году.

Рак легких у людей, которые никогда не курили сигарет или табака, в настоящее время считается пятой по значимости причиной смерти от рака во всем мире.

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

По данным Международного агентства по изучению рака (МАИР), рак легких у людей, которые никогда не курили, также встречается почти исключительно в форме аденокарциномы, которая стала самым распространенным из четырех основных подтипов заболевания как у мужчин, так и у женщин во всем мире.

По данным исследования МАИР, опубликованного в журнале Lancet Respiratory Medicine, в 2022 году около 200 000 случаев аденокарциномы были связаны с воздействием загрязненного воздуха.

В интервью изданию Guardian ведущий автор исследования и глава отдела по надзору за раком МАИР доктор Фредди Брей сказал, что результаты подчеркивают необходимость срочного мониторинга меняющегося риска рака легких. Он добавил, что необходимы дальнейшие исследования для выявления возможных причинных факторов, таких как загрязнение воздуха, среди групп населения, где курение не считается основной причиной рака легких.

С уменьшением распространенности курения - как это наблюдается в Великобритании и США - доля рака легких, диагностированного среди тех, кто никогда не курил, имеет тенденцию к росту. Увеличится ли глобальная доля аденокарцином, связанных с загрязнением окружающего воздуха, зависит от относительного успеха будущих стратегий по сокращению потребления табака и загрязнения воздуха во всем мире.

- сказал Брей.

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По данным МАИР, аденокарцинома составляет до 70% случаев рака легких среди людей, которые никогда не курили. В то время как показатели заболеваемости раком легких среди мужчин в большинстве стран в целом снизились за последние 40 лет, среди женщин показатели, как правило, продолжают расти.

Неизвестно, какая доля случаев рака легких в мире приходится на тех, кто никогда не курил, но есть данные, указывающие на то, что она растет.

Загрязнение воздуха можно считать важным фактором, который частично объясняет растущее преобладание аденокарциномы, на долю которой приходится от 53% до 70% случаев рака легких среди людей, которые никогда не курили, во всем мире

- говорится в исследовании.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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