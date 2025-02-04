Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями

4 февраля мир отмечает Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, направленный на повышение осведомленности об онкологии, профилактике, диагностике и лечении рака, передает УНН.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире фиксируют около 20 миллионов новых случаев рака, и эта цифра продолжает расти. При этом эксперты отмечают, что до 40% онкозаболеваний можно предотвратить, если придерживаться здорового образа жизни, регулярно проходить медицинские обследования и вакцинироваться против вируса папилломы человека (ВПЧ) и гепатита В.

Самые распространенные виды рака и смертность

По данным Глобальной обсерватории рака, в 2022 году самыми распространенными видами онкологии были:

- Рак легких - 2,5 млн случаев (12,4% от общего количества),

- Рак молочной железы - 2,3 млн случаев (11,6%),

- Колоректальный рак - 1,9 млн случаев (9,6%),

- Рак простаты - 1,5 млн случаев (7,3%),

- Рак желудка - 970 тыс. случаев (4,9%).

При этом рак легких был основной причиной смертности от онкологии - в 2022 году он вызвал 1,8 млн смертей (18,7% от общего количества летальных случаев от рака). Далее следуют:

- Колоректальный рак - 900 тыс. смертей (9,3%),

- Рак печени - 760 тыс. смертей (7,8%),

- Рак молочной железы - 670 тыс. смертей (6,9%),

- Рак желудка - 660 тыс. смертей (6,8%).

Среди женщин самым распространенным видом рака и причиной смертности остается рак молочной железы, тогда как среди мужчин - рак легких.

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Прогноз на 2050 год: стремительный рост случаев рака

Специалисты прогнозируют, что к 2050 году в мире будет зарегистрировано более 35 миллионов новых случаев рака, что на 77% больше, чем в 2022 году. Причинами такого роста является старение и увеличение населения, а также распространенность факторов риска, среди которых:

- табакокурение,

- злоупотребление алкоголем,

- ожирение,

- загрязнение воздуха.

По оценкам ВОЗ, наибольший рост количества онкозаболеваний ожидается в странах с низким уровнем дохода, где отсутствует доступ к качественной диагностике и лечению.

Проблемы с диагностикой раковых заболеваний в Украине

Не менее важной является проблема уменьшения количества профилактических обследований, в частности радиологических исследований, таких как рентгенография органов грудной клетки и маммография. Этот вопрос стал еще более актуальным из-за ухудшения мобильности населения в последние годы. Как отмечает доцент кафедры радиологии, исполнительный секретарь Ассоциации радиологов Украины Юрий Коваленко, количество проведенных обследований уменьшилось, что приводит к тому, что определенное количество случаев рака легких и молочных желез не выявляется на ранних стадиях.

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«В последние годы из-за многих причин, в частности ухудшения мобильности населения, уменьшалось количество профилактических радиологических исследований, в частности рентгенографий органов грудной клетки и маммографий. Это означает, что определенное количество случаев рака легких и грудной железы не выявлено. С одной стороны, это ухудшает точность статистических данных, а с другой, увеличивает количество запущенных случаев рака легких и грудной железы, когда их лечение значительно дороже и менее эффективно... Думаю, что с выявлением рака других нозологий ситуация не лучше. Если инструментальная диагностика не рядом, человек, как правило, к ней обращается, когда появляются клинические симптомы, а это часто уже не ранняя стадия процесса...», - заявил доцент кафедры радиологии, исполнительный секретарь Ассоциации радиологов Украины Юрий Коваленко.