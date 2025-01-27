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В Центре имени Шалимова предлагают скрининг рака шейки матки по новому порядку

В Центре имени Шалимова предлагают скрининг рака шейки матки по новому порядку

Киев  •  УНН

 • 7040 просмотра

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В Центре Шалимова предлагают скрининг рака шейки матки по новому порядку, который ввели с 2025 года. Ежегодно в Украине регистрируется около 3000 случаев заболевания, в 2023 году от РШМ умерло 1075 женщин.

В 2025 году в Украине введен новый порядок скрининга рака шейки матки. Это позволит своевременно выявлять опасное заболевание и снижать уровень смертности среди женщин. Об этом сообщает Национальный научный Центр хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова, передает УНН.

В Центре отметили, что январь - месяц осведомленности о раке шейки матки, что напоминает женщинам о важности профилактики и ранней диагностики, ведь осведомленность спасает жизнь.

Согласно данным Национального канцер-реестра, в Украине регистрируется около трех тысяч злокачественных новообразований шейки матки ежегодно. В частности, в 2023 году общее количество впервые зарегистрированных случаев заболевания раком шейки матки составило 2962 случая. От общего количества больных РШМ умерло 1075 женщин

- говорится в сообщении.

Рак шейки матки является одним из самых агрессивных видов онкологических заболеваний, однако его можно предотвратить. Для этого медики рекомендуют вакцинироваться против вируса папилломы человека (ВПЧ), а также регулярно проходить профилактические осмотры и скрининги.

С целью эффективной борьбы с этим заболеванием в Украине с 1 января 2025 года введен новый порядок скрининга и ранней диагностики.

Центр хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова предлагает опытных гинекологов, которые обеспечивают профессиональные консультации и поддержку на всех этапах диагностики и лечения.

Врачи отмечают важность своевременного обращения, соблюдения рекомендаций и регулярных осмотров.

Кроме того, они призывают рассказывать близким о значении профилактики, ведь это может спасти жизнь.

Напомним

В Центре трансплантологии успешно удалили обломок возле почки военному. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоЗдоровье
ukrainaУкраина

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