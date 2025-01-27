В Центре имени Шалимова предлагают скрининг рака шейки матки по новому порядку
Киев • УНН
В Центре Шалимова предлагают скрининг рака шейки матки по новому порядку, который ввели с 2025 года. Ежегодно в Украине регистрируется около 3000 случаев заболевания, в 2023 году от РШМ умерло 1075 женщин.
В 2025 году в Украине введен новый порядок скрининга рака шейки матки. Это позволит своевременно выявлять опасное заболевание и снижать уровень смертности среди женщин. Об этом сообщает Национальный научный Центр хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова, передает УНН.
В Центре отметили, что январь - месяц осведомленности о раке шейки матки, что напоминает женщинам о важности профилактики и ранней диагностики, ведь осведомленность спасает жизнь.
Согласно данным Национального канцер-реестра, в Украине регистрируется около трех тысяч злокачественных новообразований шейки матки ежегодно. В частности, в 2023 году общее количество впервые зарегистрированных случаев заболевания раком шейки матки составило 2962 случая. От общего количества больных РШМ умерло 1075 женщин
Рак шейки матки является одним из самых агрессивных видов онкологических заболеваний, однако его можно предотвратить. Для этого медики рекомендуют вакцинироваться против вируса папилломы человека (ВПЧ), а также регулярно проходить профилактические осмотры и скрининги.
С целью эффективной борьбы с этим заболеванием в Украине с 1 января 2025 года введен новый порядок скрининга и ранней диагностики.
Центр хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова предлагает опытных гинекологов, которые обеспечивают профессиональные консультации и поддержку на всех этапах диагностики и лечения.
Врачи отмечают важность своевременного обращения, соблюдения рекомендаций и регулярных осмотров.
Кроме того, они призывают рассказывать близким о значении профилактики, ведь это может спасти жизнь.
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