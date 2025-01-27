У Центрі імені Шалімова пропонують скринінг раку шийки матки за новим порядком

У 2025 році в Україні запроваджено новий порядок скринінгу раку шийки матки. Це дозволить своєчасно виявляти небезпечне захворювання та знижувати рівень смертності серед жінок. Про це повідомляє Національний науковий Центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова, передає УНН.

У Центрі зазначили, що січень — місяць обізнаності про рак шийки матки, що нагадує жінкам про важливість профілактики та ранньої діагностики, адже поінформованість рятує життя.

Згідно з даними Національного канцер-реєстру, в Україні реєструється близько трьох тисяч злоякісних новоутворень шийки матки щорічно. Зокрема, у 2023 році загальна кількість вперше зареєстрованих випадків захворювання на рак шийки матки становила 2962 випадки. Від загальної кількості хворих на РШМ померло 1075 жінок - йдеться у повідомленні.

Рак шийки матки є одним із найагресивніших видів онкологічних захворювань, проте йому можна запобігти. Для цього медики рекомендують вакцинуватися проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), а також регулярно проходити профілактичні огляди та скринінги.

З метою ефективної боротьби з цим захворюванням в Україні з 1 січня 2025 року запроваджено новий порядок скринінгу та ранньої діагностики.

Центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова пропонує досвідчених гінекологів, які забезпечують професійні консультації та підтримку на всіх етапах діагностики й лікування.

Лікарі наголошують на важливості своєчасного звернення, дотримання рекомендацій і регулярних оглядів.

Крім того, вони закликають розповідати близьким про значення профілактики, адже це може врятувати життя.

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