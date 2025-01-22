У Центрі імені Шалімова успішно видалили уламок біля нирки військовому

До медичного центру звернувся військовий із сильним болем через уламок, що залишився біля нирки після поранення. Попри складне розташування поруч із судинами, лікарі знайшли спосіб безпечно його видалити.

Про це повідомляє Національний Науковий Центр хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова у Facebook, передає УНН.

Пацієнт-військовий із наслідками мінно-вибухової травми звернувся до нашого Центру через постійний ниючий біль у зоні лівої нирки. Обстеження показало уламкове пошкодження периренального простору лівої нирки — уламок розміром 10х10 мм залишався в організмі після попереднього лікування в іншому медичному закладі - йдеться у повідомленні.

У Центрі трансплантології повідомили, що уламок біля нирки пацієнта мав складне розташування поруч із магістральними судинами, що ускладнювало хірургічне втручання.

Фахівці центру провели консиліум і визначили оптимальну тактику операції. Завдяки лапароскопічній методиці та використанню магнітних екстракторів уламок вдалося успішно видалити через три невеликі проколи.

Уже на третій день після операції пацієнта виписали в стабільному стані. У центрі додали, що біль і дискомфорт залишилися в минулому, а медики й надалі готові допомагати навіть у найскладніших випадках.

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