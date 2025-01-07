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В Інституті Шалімова застосували новітню технологію STER і оприлюднили вражаюче відео

Київ • УНН

 • 22516 перегляди

Військовому успішно видалили велику лейоміому стравоходу за допомогою новітньої технології STER. Завдяки мініінвазивному втручанню пацієнт повернувся додому вже через два дні після операції.

Національний Науковий Центр хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова застосував новітню технологію - субмукозну тунельну ендоскопічну резекцію STER. Ця методика дозволяє уникнути великих розрізів та значно скоротити період відновлення, передає УНН.

"... Центр застосував новітню технологію - субмукозну тунельну ендоскопічну резекцію STER для видалення 10-сантиметрової лейоміоми стравоходу. Ця інноваційна методика дозволила уникнути великих розрізів та значно скоротити період відновлення", - йдеться у повідомленні.

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За даними медиків, у Національний науковий центр звернувся військовий зі скаргами на виражену дисфагію (порушення ковтання). Після ретельного обстеження було діагностовано велике новоутворення стравоходу (лейоміома) розміром близько 10 см.

На міждисциплінарному консиліумі, до складу якого увійшли ендоскопічні хірурги, торакальні хірурги та анестезіологи, було прийнято рішення виконати мініінвазивне втручання — субмукозну тунельну ендоскопічну резекцію (STER).

Донорську печінку доставили гелікоптером: в Інституті Шалімова розповіли, як посмертна донація врятувала три життя02.08.24, 19:02 • 18882 перегляди

Операція тривала 7 годин, і новоутворення було повністю видалено. Завдяки сучасним методам ендоскопії та професіоналізму медичної команди пацієнт був виписаний додому вже на другу післяопераційну добу.

Цей випадок є ще одним прикладом ефективності та безпеки мініінвазивних хірургічних методів у лікуванні складних патологій, наголосили в Центрі.

На фронті і в тилу: як медики Інституту Шалімова рятують бійців29.07.24, 19:13 • 25896 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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