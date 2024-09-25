Аутотрансплантації стали буденністю: у Центрі хірургії та трансплантології ім. Шалімова розповіли про зміни в роботі, які внесла війна

Українські медики і на передовій, і в тилу творять справжні дива, рятуючи наших захисників та допомагаючи їм повернутися до повноцінного життя. Про те, як змінилася робота медиків з приходом повномасштабної війни на прикладі Національного центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова у Києві, розповідається у сюжеті Подробиць, передає УНН.

Як розповів генеральний директор Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова Олександр Усенко, одне з відділень Центру було спеціально трансформоване під потреби військових та цивільних, які постраждали в результаті бойових дій.

До війни це було відділення мікрохірургії, але з початку повномасштабної агресії його реорганізували у відділення мікрохірургії та наслідків військової травми. Зараз це одне з основних відділень, яке орієнтовано на відновлення військових, які постраждали під час повномасштабної агресії