Аутотрансплантації стали буденністю: у Центрі хірургії та трансплантології ім. Шалімова розповіли про зміни в роботі, які внесла війна
Київ • УНН
У Центрі хірургії ім. Шалімова розповіли про зміни в роботі через війну. Відділення мікрохірургії реорганізовано для лікування військових, проводяться складні операції з аутотрансплантації.
Українські медики і на передовій, і в тилу творять справжні дива, рятуючи наших захисників та допомагаючи їм повернутися до повноцінного життя. Про те, як змінилася робота медиків з приходом повномасштабної війни на прикладі Національного центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова у Києві, розповідається у сюжеті Подробиць, передає УНН.
Як розповів генеральний директор Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова Олександр Усенко, одне з відділень Центру було спеціально трансформоване під потреби військових та цивільних, які постраждали в результаті бойових дій.
До війни це було відділення мікрохірургії, але з початку повномасштабної агресії його реорганізували у відділення мікрохірургії та наслідків військової травми. Зараз це одне з основних відділень, яке орієнтовано на відновлення військових, які постраждали під час повномасштабної агресії
В умовах війни українська хірургія набула неабиякого досвіду в галузі військової медицини. Такого немає в жодній країні світу, наголошують лікарі.
"Як лікуються поранені, як лікуються хворі з політравмою - все це буде освячено в наукових працях. Академія наук видала понад 10 книг по напрямках хірургічної патології в ході війни", - додав керівник Національного Центру хірургії та трансплантології.
В Центрі часто проводяться операції з аутотрансплантації, коли лікарям доводиться латати незагоєні рани пацієнта його ж шкірним покровом. Такі аутотрансплантації стали вже буденністю. Лікарі також вміють трансплантувати й кісткові фрагменти на місце втрачених. Так пацієнтам рятують кінцівки.
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Директор Інститут трансплантології ім.Шалімова: сучасна війна – це політравма 02.09.24, 18:28 • 16899 переглядiв