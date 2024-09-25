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Аутотрансплантації стали буденністю: у Центрі хірургії та трансплантології ім. Шалімова розповіли про зміни в роботі, які внесла війна

Аутотрансплантації стали буденністю: у Центрі хірургії та трансплантології ім. Шалімова розповіли про зміни в роботі, які внесла війна

Київ • УНН

 • 16341 перегляди

У Центрі хірургії ім. Шалімова розповіли про зміни в роботі через війну. Відділення мікрохірургії реорганізовано для лікування військових, проводяться складні операції з аутотрансплантації.

Українські медики і на передовій, і в тилу творять справжні дива, рятуючи наших захисників та допомагаючи їм повернутися до повноцінного життя. Про те, як змінилася робота медиків з приходом повномасштабної війни на прикладі Національного центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова у Києві, розповідається у сюжеті Подробиць, передає УНН.

Як розповів генеральний директор Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова Олександр Усенко, одне з відділень Центру було спеціально трансформоване під потреби військових та цивільних, які постраждали в результаті бойових дій.

До війни це було відділення мікрохірургії, але з початку повномасштабної агресії його реорганізували у відділення мікрохірургії та наслідків військової травми. Зараз це одне з основних відділень, яке орієнтовано на відновлення військових, які постраждали під час повномасштабної агресії

- розповів Усенко.

В умовах війни українська хірургія набула неабиякого досвіду в галузі військової медицини. Такого немає в жодній країні світу, наголошують лікарі.

"Як лікуються поранені, як лікуються хворі з політравмою - все це буде освячено в наукових працях. Академія наук видала понад 10 книг по напрямках хірургічної патології в ході війни", - додав керівник Національного Центру хірургії та трансплантології.

В Центрі часто проводяться операції з аутотрансплантації, коли лікарям доводиться латати незагоєні рани пацієнта його ж шкірним покровом. Такі аутотрансплантації стали вже буденністю. Лікарі також вміють трансплантувати й кісткові фрагменти на місце втрачених. Так пацієнтам рятують кінцівки.

Більше дивіться в сюжеті. 

Директор Інститут трансплантології ім.Шалімова: сучасна війна – це політравма 02.09.24, 18:28 • 16899 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаЗдоров'я
natsionalna-akademiia-nauk-ukrainyНаціональна академія наук України
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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