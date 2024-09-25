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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аутотрансплантации стали обыденностью: в Центре хирургии и трансплантологии им. Шалимова рассказали об изменениях в работе, которые внесла война

Аутотрансплантации стали обыденностью: в Центре хирургии и трансплантологии им. Шалимова рассказали об изменениях в работе, которые внесла война

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 13:00  •  8334 просмотра

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В Центре хирургии им. Шалимова рассказали об изменениях в работе из-за войны. Отделение микрохирургии реорганизовано для лечения военных, проводятся сложные операции по аутотрансплантации.

Украинские медики и на передовой, и в тылу творят настоящие чудеса, спасая наших защитников и помогая им вернуться к полноценной жизни. О том, как изменилась работа медиков с приходом полномасштабной войны на примере Национального центра хирургии и трансплантологии им. Шалимова в Киеве, рассказывается в сюжете Подробностей, передает УНН.

Как рассказал генеральный директор Национального научного центра хирургии и трансплантологии им. Шалимова Александр Усенко, одно из отделений Центра было специально трансформировано под нужды военных и гражданских, пострадавших в результате боевых действий.

До войны это было отделение микрохирургии, но с начала полномасштабной агрессии его реорганизовали в отделение микрохирургии и последствий военной травмы. Сейчас это одно из основных отделений, которое ориентировано на восстановление военных, пострадавших во время полномасштабной агрессии

- рассказал Усенко.

В условиях войны украинская хирургия приобрела большой опыт в области военной медицины. Такого нет ни в одной стране мира, подчеркивают врачи.

"Как лечатся раненые, как лечатся больные с политравмой - все это будет освящено в научных трудах. Академия наук издала более 10 книг по направлениям хирургической патологии в ходе войны", - добавил руководитель Национального Центра хирургии и трансплантологии.

В Центре часто проводятся операции по аутотрансплантации, когда врачам приходится латать незаживающие раны пациента его же кожным покровом. Такие аутотрансплантации стали уже обыденностью. Врачи также умеют трансплантировать и костные фрагменты на место утраченных. Так пациентам спасают конечности.

Больше смотрите в сюжете. 

Директор Институт траснплантологии им.Шалимова: современная война - это политравма2 сентября 2024, 15:28 • 16197 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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