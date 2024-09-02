Директор Институт траснплантологии им.Шалимова: современная война - это политравма

Минновзрывные травмы, характерные для войны, которую развязала россия в Украине, обычно поражают многие органы и системы. Современная война - это политравма, говорит генеральный директор Национального научного центра хирургии и трансплантологии им. Шалимова Александр Усенко. О том с какими вызовами из-за войны столкнулись украинские медики говорится в сюжете Подробностей, пишет УНН.

"Современная война - это политравма. Минновзрывные травмы поражают многие органы и системы", - отметил Александр Усенко.

Именно такие травмы получил Дмитрий. С первых дней большой войны он командовал взводом ПВО на самых горячих направлениях фронта. В этом году, в марте, снаряд, сброшенный с дрона, попал в его машину.

"Взрывной волной разорвало крышу машины и вырвало мышцу. Вылезал, цеплялся, рвался... Зацепился бронежилетом. Пытаюсь что-то сделать, рука же не работает, на психах оборвал этот бронежилет... Лямки порвал, он слез с меня. Метров 50 через посадку прошуршал на адреналине", - рассказал командир взвода ПВО Дмитрий Жиров.

Дмитрий перенес несколько операций на руке. Но во время лечения медики обнаружили, что взрывная волна серьезно поразила и сердце. Сейчас боец на осмотре в Национальном научном центре трансплантологии и хирургии имени Шалимова. Чтобы стать в очередь ожидания донорского сердца. Все больше украинцев готовы становиться донорами органов. Согласны, в случае клинической смерти, отдать сердце, чтобы оно служило другому человеку. Например, бойцу, который не пожалел своего. Но делать трансплантации во время войны - сверхсложно.

"Сложнее стало с логистикой. Если раньше, возможно, было более широко применять авиацию, сейчас есть комендантский час, не всегда удобно выезжать бригаде. Основная проблема на данном этапе - вовремя доставить донорский орган", - заведующий отделом Национального научного центра хирургии и трансплантологии им. Шалимова Артур Габрилян.

Сегодняшняя героическая борьба заставляет врачей браться за самые сложные операции, с которыми еще не сталкивались европейские врачи. И стойко держать медицинский фронт.

"Такого опыта военной медицины, как в Украине, нет во всем мире. Мы не тратим огромные средства, отправляя наших пациентов за границу. Мы все это способны делать сами. Благодаря государству, благодаря правительству наше учреждение обеспечено самым современным оборудованием. Нам очень много еще надо сделать, чтобы вернуть людей к нормальной полноценной жизни", - считает Александр Усенко.

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