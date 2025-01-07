В Институте Шалимова применили новейшую технологию STER и обнародовали впечатляющее видео
Киев • УНН
Военному успешно удалили большую лейомиому пищевода с помощью новейшей технологии STER. Благодаря миниинвазивному вмешательству пациент вернулся домой уже через два дня после операции.
Национальный Научный Центр хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова применил новейшую технологию - субмукозную туннельную эндоскопическую резекцию STER. Эта методика позволяет избежать больших разрезов и значительно сократить период восстановления, передает УНН.
"... Центр применил новейшую технологию - субмукозную туннельную эндоскопическую резекцию STER для удаления 10-сантиметровой лейомиомы пищевода. Эта инновационная методика позволила избежать больших разрезов и значительно сократить период восстановления", - говорится в сообщении.
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По данным медиков, в Национальный научный центр обратился военный с жалобами на выраженную дисфагию (нарушение глотания). После тщательного обследования было диагностировано большое новообразование пищевода (лейомиома) размером около 10 см.
На междисциплинарном консилиуме, в состав которого вошли эндоскопические хирурги, торакальные хирурги и анестезиологи, было принято решение выполнить миниинвазивное вмешательство - субмукозную туннельную эндоскопическую резекцию (STER).
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Операция длилась 7 часов, и новообразование было полностью удалено. Благодаря современным методам эндоскопии и профессионализму медицинской команды пациент был выписан домой уже на вторые послеоперационные сутки.
Этот случай является еще одним примером эффективности и безопасности миниинвазивных хирургических методов в лечении сложных патологий, отметили в Центре.
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