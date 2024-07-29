Вчера они работники больниц, сегодня - спасают бойцов на фронте. Тысячи фельдшеров и медсестер, хирургов и анестезиологов с начала войны надели униформу, чтобы работать на передовой. Ко Дню медицинского работника, который отмечали накануне, СМИ собрали истории тех, кто работает на два фронта - на линии соприкосновения и в тылу, передает УНН.

В Национальном центре хирургии и трансплантологии им. Шалимова поделились опытом - кого и как спасают их медики.

"10 врачей и медработников Национального центра работают сейчас в зоне боевых действий", - рассказал директор Национального центра хирургии и трансплантологии им. Шалимова Александр Усенко.

"99% врачей нашего учреждения и медицинского персонала остались на местах и работали в эти времена. И работают сейчас, за что я очень благодарен нашим людям", - отмечает он.

Отметим, что в Национальном научном центре имени Шалимова лечат больных со сверхсложными патологиями.

"У нас многофункциональная клиника, которая имеет возможность оперировать на органах грудной и брюшной полости, на конечностях. Политравма, которая требует многофункционального подхода и участия многих специалистов", - добавляет Усенко.

В свою очередь Виталий Пичка, сосудистый хирург отделения хирургии магистральных сосудов Национального центра им. Шалимова, рассказал о спасении раненого.

"Осколок прошел сквозь плечо, грудную клетку, повредил магистральный сосуд, в связи с чем у него перестала функционировать полноценно рука. Требовалась сверхсложная операция, которую мы выполнили. В настоящее время с военным все в порядке, восстанавливается", - говорит медик.

По словам Пички, у Шалимова занимаются "лечением тяжелораненых, с которыми не могут справиться обычные госпитали".