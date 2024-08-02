Три жизни спасла женщина из Буковины, родственники которой согласились на посмертную донацию органов. В Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова рассказали, как удалось доставить в Киев донорскую печень и какие пересадки выполнили коллеги из Черновцов и Львова, передает УНН.

"Одна почка была трансплантирована в ОКНП "Черновицкая областная клиническая больница", вторая в Первом медицинском объединении Львова.

Донорская печень в сопровождении бригады наших врачей вертолетом была доставлена в Центр, что позволило вовремя провести пересадку, потому что печень может быть трансплантирована не более чем через 8 часов с момента забора органа", - говорится в сообщении.

На фронті і в тилу: як медики Інституту Шалімова рятують бійців

В медучреждении напомнили, что трансплантация - это всегда сложный медицинский и организационный процесс, положительный результат которого возможен благодаря четким действиям каждого, кто в нем задействован.

"Выражаем благодарность Национальной полиции Украины, ГУ "Центр авиационного обеспечения Национальной полиции Украины" за содействие в организации доставки донорского органа. Без Вашей помощи эта трансплантация была бы невозможна.

Завдяки лікарям Інституту Шалімова жінка схудла на 100 кілограмів та повернулася до нормального життя (відео)

Также благодарны коллегам из Черновицкой областной больницы и из Черновицкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф за сотрудничество. ОКНП "Черновицкий областной центр ЭМП и МК. Спасибо команде наших врачей за выдержку и профессионализм", - говорится в сообщении.

Отдельно в Институте Шалимова поблагодарили родных донора, которые решили дать шанс на спасение другим людям.