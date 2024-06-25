Пять лет назад жительница Херсона Светлана Чернуха решила кардинально изменить свою жизнь. Помогли ей в этом специалисты Института Шалимова, благодаря которым женщина похудела на 100 килограммов. На днях ей провели еще одну операцию, после которой женщина потеряет еще 23 килограммов лишнего веса. Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет УНН.

Светлана начала набирать вес после вторых родов, и постепенно это превратилось в проблему. Вес женщины достиг 205 килограммов, она практически не могла ходить, ей было трудно дышать.

На помощь женщине пришли врачи из Института Шалимова. Для того, чтобы транспортировать женщину в Киев, даже пришлось использовать специальный железнодорожный вагон. А в столице Украины женщину уже ждали в операционной.

Результат первой операции-потеря первых десяти килограммов. В общем, женщина похудела на 100 килограммов, и снова начала испытывать радость жизни.

Ее снова ждали в Киеве, но помешали ковид и полномасштабная российская агрессия. В оккупированном Херсоне Светлана Чернуха прожила восемь месяцев.

И вот на днях врачи Института Шалимова провели очередную операцию. Люди в белых халатах убрали лишнюю кожу, которая давала дополнительную нагрузку на позвоночник и суставы. Благодаря этой операции, женщина похудеет на 23 килограмма.