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Завдяки лікарям Інституту Шалімова жінка схудла на 100 кілограмів та повернулася до нормального життя (відео)

Київ • УНН

 • 18040 перегляди

Жителька Херсона Світлана Чернуха вирішила кардинально змінити своє життя. Допомогли їй у цьому фахівці Інституту Шалімова, завдяки яким жінка схудла на 100 кілограмів.

Завдяки лікарям Інституту Шалімова жінка схудла на 100 кілограмів та повернулася до нормального життя (відео)

П’ять років тому жителька Херсона Світлана Чернуха вирішила кардинально змінити своє життя. Допомогли їй у цьому фахівці Інституту Шалімова, завдяки яким жінка схудла на 100 кілограмів. Днями їй провели ще одну операцію, після якої жінка втратить ще 23 кілограмів зайвої ваги. Про це йдеться в сюжеті ТСН, пише УНН.

Пані Світлана почала набирати вагу після других пологів, і поступово це перетворилося на проблему. Вага жінки досягла 205 кілограмів, вона практично не могла ходити, їй було важко дихати.

На допомогу жінці прийшли лікарі з Інституту Шалімова. Для того, щоб транспортувати жінку до Києва, навіть довелося використовувати спеціальний залізничний вагон. А в столиці України на жінку вже чекали в операційній.

Результат першої операції – втрата перших десяти кілограмів. Загалом, жінка схудла на 100 кілограмів, і знову почала відчувати радість життя.

Її знову чекали в Києві, але завадили ковід та повномасштабна російська агресія. В окупованому Херсоні Світлана Чернуха прожила вісім місяців.

І от днями лікарі Інституту Шалімова провели чергову операцію. Люди в білих халатах прибрали зайву шкіру, яка давала додаткове навантаження на хребет та суглоби. Завдяки цій операції, жінка схудне на 23 кілограми.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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