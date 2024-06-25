Завдяки лікарям Інституту Шалімова жінка схудла на 100 кілограмів та повернулася до нормального життя (відео)
Київ • УНН
Жителька Херсона Світлана Чернуха вирішила кардинально змінити своє життя. Допомогли їй у цьому фахівці Інституту Шалімова, завдяки яким жінка схудла на 100 кілограмів.
П’ять років тому жителька Херсона Світлана Чернуха вирішила кардинально змінити своє життя. Допомогли їй у цьому фахівці Інституту Шалімова, завдяки яким жінка схудла на 100 кілограмів. Днями їй провели ще одну операцію, після якої жінка втратить ще 23 кілограмів зайвої ваги. Про це йдеться в сюжеті ТСН, пише УНН.
Пані Світлана почала набирати вагу після других пологів, і поступово це перетворилося на проблему. Вага жінки досягла 205 кілограмів, вона практично не могла ходити, їй було важко дихати.
На допомогу жінці прийшли лікарі з Інституту Шалімова. Для того, щоб транспортувати жінку до Києва, навіть довелося використовувати спеціальний залізничний вагон. А в столиці України на жінку вже чекали в операційній.
Результат першої операції – втрата перших десяти кілограмів. Загалом, жінка схудла на 100 кілограмів, і знову почала відчувати радість життя.
Її знову чекали в Києві, але завадили ковід та повномасштабна російська агресія. В окупованому Херсоні Світлана Чернуха прожила вісім місяців.
І от днями лікарі Інституту Шалімова провели чергову операцію. Люди в білих халатах прибрали зайву шкіру, яка давала додаткове навантаження на хребет та суглоби. Завдяки цій операції, жінка схудне на 23 кілограми.