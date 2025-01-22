В Центре трансплантологии успешно удалили обломок возле почки военному
Киев • УНН
В Центре трансплантологии имени Шалимова провели сложную операцию по удалению обломка размером 10х10 мм возле почки военного. Благодаря лапароскопической методике и магнитным экстракторам операция прошла успешно.
В медицинский центр обратился военный с сильной болью из-за обломка, оставшегося возле почки после ранения. Несмотря на сложное расположение рядом с сосудами, врачи нашли способ безопасно его удалить.
Об этом сообщает Национальный Научный Центр хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова в Facebook, передает УНН.
Пациент-военный с последствиями минно-взрывной травмы обратился в наш Центр из-за постоянной ноющей боли в зоне левой почки. Обследование показало осколочное повреждение периренального пространства левой почки - осколок размером 10х10 мм оставался в организме после предыдущего лечения в другом медицинском учреждении
В Центре трансплантологии сообщили, что обломок у почки пациента имел сложное расположение рядом с магистральными сосудами, что затрудняло хирургическое вмешательство.
Специалисты центра провели консилиум и определили оптимальную тактику операции. Благодаря лапароскопической методике и использованию магнитных экстракторов обломок удалось успешно удалить через три небольших прокола.
Уже на третий день после операции пациента выписали в стабильном состоянии. В центре добавили, что боль и дискомфорт остались в прошлом, а медики и в дальнейшем готовы помогать даже в самых сложных случаях.
Напомним,
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